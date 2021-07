Der "Glaube" im Jedermann: Kathleen Morgeneyer im Interview

Kathleen Morgeneyer spielt heuer im "Jedermann" den Glauben. Im Interview erzählt sie, warum sie mit der Kirche wenig anfangen kann, aber die Bibel am liebsten auswendig lernen würde.

Besitzt der "Jedermann" heute noch Relevanz? In einer sehr materialistischen Welt scheinen Werte wie Vergebung und Reue keine Rolle mehr zu spielen.

Kathleen Morgeneyer: Geburt und Tod grenzen unser Leben ein. Fragen, die damit verbunden sind, werden uns immer beschäftigen. Was passiert in den letzten Tagen unseres Lebens? Wie schaut der Tod aus? Gibt es Erlösung? Das ist ein großes Mysterium. Dann ist da noch das Thema Liebe. Was bedeutet es, von jemandem geliebt und begehrt zu werden? Das Stück wirft so viele Fragen auf. Es spielt zwar in einer anderen Zeit und ist deshalb nicht so einfach auf uns zu übertragen. Aber je tiefer man eintaucht, desto mehr merkt man, dass das alles wahnsinnig relevant ist. Die Figuren sind Allegorien: der Teufel, der Schuldknecht oder der Mammon. Wir alle können uns in den Figuren wiederfinden. Wir leihen uns Geld von der Bank aus, um eine Wohnung zu finanzieren, wir entscheiden, ob wir dem Bettler an der Ecke Geld geben oder nicht. Wenn man sich das Stück anschaut, ohne auf jede Figur das Urteil von Gut und Böse zu legen, dann können wir uns in ihm wiederfinden. Wir alle können Schuldknecht sein, wir alle können Jedermann sein.

Der "Jedermann" ist eine Kritik an der Habgier und am Reichtum der Menschen. Betrifft "normale" Menschen, die nicht unbedingt im Überfluss leben, diese Kritik überhaupt?

Die Frage ist, was "reich" eigentlich bedeutet. Wenn wir von uns ausgehen, ist der Jedermann natürlich ein sehr reicher Mann, ein Millionär. Wir können aber auch unseren Lebensumstand als reich betrachten. Die klassischen Fragen nach der Reichtumsverteilung werden im Stück aufgegriffen und sind natürlich auch für uns relevant. Wie viel sind wir bereit abzugeben? Solange es uns keine Schmerzen bereitet, geben viele eher etwas her. Aber wann soll man sich abgrenzen? In Berlin komme ich jeden Tag an 50 Bettlern vorbei, die alle etwas von mir wollen. Jeden Tag stelle ich mir die Frage, ob ich etwas geben soll oder nicht.

Wie fällt Ihre Entscheidung aus?

Im ersten Corona-Lockdown haben wir einen Obdachlosen in unserer Wohnung aufgenommen. Er ist ein ehemaliger Bekannter meines Lebenspartners. Wir haben ihm neue Kleidung gegeben und Geld. Jeden Tag, wenn er abends wieder zu uns nach Hause gekommen ist, war seine Kleidung zerrissen und das Geld weg. Es waren die typischen Sachen, Alkohol- und Drogenprobleme. Er war eine Woche bei uns, dann ging es nicht mehr. Wir haben einfach ganz unterschiedliche Ansichten, wie man das Leben gestaltet. Wem helfe ich also und wem nicht? Von welchen Problemen entziehe ich mich? Das sind Fragen, die ich mir oft stelle, aber auf die ich ehrlich gesagt auch keine Antworten habe.

Im "Jedermann" werden Vorschläge gemacht. Es ist offensichtlich schlecht, dass er den Schuldknecht mit nur einer Münze abspeist. Wir sollen nach dem christlichen Bild handeln.

Der Bettler auf der Straße, dem wir im Alltag begegnen, ist in einer großen Hilflosigkeit gefangen. Das Leid, die ganze Situation ist nicht zu ertragen. Es stinkt, es ist unangenehm. Denen würdest du nicht mal die Hand geben. Im Moment schaffen wir es nur zu überleben, indem wir uns abschotten. Aber im "Jedermann", da vergibt Gott allen und macht keinen Unterschied. Das ist wohl eine übermenschliche Aufgabe. Da gibt es keinen Unterschied zwischen dem reichen Jedermann, dem grässlichsten Mörder oder dem Bettler, der stinkt und sich die Hose vollgeschissen hat. Die christliche Botschaft ist schon beeindruckend. Du kannst in den Tod gehen, bist von deinen Sünden erlöst, es gibt keine Einsamkeit. Du bist nicht mehr der böse, reiche Jedermann, der alles falsch gemacht hat. Ich glaube, wenn man es schafft, die Worte Jesus Christi auf unser Leben zu übertragen, und den Menschen mit einer Klarheit und Offenheit begegnen kann, dann schafft man schon sehr viel.

Sind Sie selbst gläubig?

Ich bin in der Nähe von Chemnitz geboren und in der DDR aufgewachsen. Ein Leben mit dem Glauben oder in kirchlichen Traditionen gab es dort nicht. Ich habe nie etwas mit der Kirche zu tun gehabt. Die Familie eines Freundes ist in der Kirche gewesen, sie haben ihn christlich erzogen. Die Lehrer ließen ihn aber spüren, dass sie das nicht gutheißen, und haben ihn nicht gut behandelt. Das hat mich abgeschreckt. Später als junge Erwachsene habe ich dann versucht, in eine Gemeinde zu gehen, aber das hat mir nicht gefallen. Über die malträtierte Jesusfigur, die hier in Österreich überall hängt, in Hotels, Wohnungen und Schulen, bin ich richtig erschrocken. Immer wenn ich mir die anschaue, frage ich mich, ob das wirklich so gemeint war, warum man die Folter und die Marter so heraushebt.

Sie haben keinen Bezug zur Kirche?

Ich bin nicht in einem kirchlichen Sinne gläubig. Ich glaube zwar, dass es etwas Größeres gibt, dass da noch etwas außerhalb von unserer materiellen Existenz ist. Wenn man ein Kind anguckt, das gerade erst geboren wurde, dann ist das so präsent, es ist so voller Offenheit, Hingabe und Liebe. Das ist etwas ganz Besonderes. Da kommt auf alle Fälle der Vergleich mit etwas Göttlichem. Wenn man davon ausgeht, dass jedes Wesen göttlich ist, jedes Kind und jede Pflanze, dann muss es auch etwas Liebendes außerhalb von uns geben.

SN/Chris Hofer „Wir alle können Schuldknecht sein, wir alle können Jedermann sein.“ Kathleen Morgeneyer

Aber an einen personifizierten Gott, wie ihn die Kirche sieht, glaube ich nicht. Diese kirchliche Lehre musste ich mir erst von der Pike auf beibringen. Erst durch die Schauspielerei habe ich mich mit kirchlichen Texten beschäftigt und in der Bibel gelesen. Die Worte darin haben teilweise eine so unglaubliche Schönheit, dass ich wirklich baff bin. Ich liebe es, diese Sprache zu begreifen, überhaupt, ein Wort oder einen Satz in der Bibel zu verstehen. Das ist wie eine große Entdeckungsreise. Manchmal würde ich mich gerne hinsetzen und die Worte auswendig lernen.

Trotz dieser Faszination gehen Sie nicht in die Kirche?

Nein, aber ich habe eine große Hochachtung vor dem Wissen, das die Kirche hat. Vor dem wissenschaftlichem, dem theologischen Wissen der katholischen Kirche. Ein Großteil unserer Kultur baut darauf auf. Auch vor dem menschlichen, karitativen Aspekt habe ich eine Riesenachtung. Einem großen Teil der christlichen Kirche geht es ja darum, Nächstenliebe zu praktizieren.

Aber irgendetwas schreckt Sie ab?

Ich liebe Kirchen und gehe auch gerne rein. Aber man spürt immer, dass da wahnsinnig viel Gewalt und Schmerz drinsteckt. Diese Schwingung ist so stark, dass ich gar nicht weiter eintauchen möchte. Die Kirche hat in den letzten Jahrhunderten so viel Leid angerichtet. Ich frage mich manchmal: Was passiert, wenn bei einem Menschen die Tür dafür offen ist, Gewalt zu tun? Kann man zum Beispiel ein bisschen foltern oder ist, wenn man sich genug dafür geöffnet hat, der Weg dafür einfach frei? Bei der Kirche ist es vielleicht so. Im Namen der Kirche ist zu viel Leid passiert. Ich glaube, die Institution, die Kirche muss sich von sich selbst distanzieren. Anders geht es nicht mehr. Das ist wie mit dem Deutschsein. In Deutschland brauchen wir auch eine Distanz zu unserem Land, sonst kommen wir mit unserer Vergangenheit nicht klar.

Mehrere Zeitungen schreiben, dass Sie auf "zarte, zerbrechliche, sehr ernste Frauenrollen" festgelegt worden sind. Wenn das zutrifft, ist das nicht ein Widerspruch zur Rolle des Glaubens?

Ich fühle mich eigentlich nicht sehr festgelegt, ich habe schon viele Rollen gespielt, darunter waren auch sehr viele lustige. Trotzdem finde ich nicht, dass das widersprüchlich ist. Natürlich kann der Glaube auch zart sein, zerbrechlich würde ich unpassend finden. Eigentlich sollte er aber fest sein. Meine Aufgabe ist es ja, den Jedermann zu schützen und zu führen, damit er erkennt, was er früher nicht sehen konnte.

Wie bringt man den eigenen Stil in die Rolle?

Sobald man auf der Bühne steht, ist man mit seiner Persönlichkeit ohnehin präsent, dafür muss man erstmal gar nichts machen. Wichtig ist, dass man zu den Figuren eine Verbindung herstellt, sie Teil seiner selbst werden lässt. Auch wenn ich extreme Rollen spiele, zum Beispiel einen Mörder oder Psychopathen, bringe ich meine Eigenschaften in dieser Figur zum Ausdruck.

Ist es schwierig, abstrakte Rollen, wie sie im "Jedermann" vorkommen, den Tod, Gott, die guten Taten oder wie in Ihrem Fall den Glauben, zu spielen?

Ich mag solche abstrakten Figuren sehr gerne, weil diese noch andere Bereiche erleben und aus anderen Bereichen Informationen, Gefühle und Erleben haben. Ob es schwieriger ist, kann ich nicht sagen, es ist einfach eine andere Aufgabe. Man muss eine Allegorie in etwas ganz Konkretes, Fassbares und Berührendes umwandeln. Die Zuschauer sollen einen Bezug zu der Figur finden. Es kommt sehr auf die Inszenierung an, aber allein dadurch, dass man die Worte spricht, entsteht eine Figur. Solche Rollen habe ich schon öfters gespielt, vor acht Jahren habe ich als Johanna von Orléans göttliche Stimmen gehört und diese auf die Erde gebracht. Das ist natürlich etwas anderes, als eine normale Ehefrau mit Kindern zu spielen. Wichtig ist es, dass die Darsteller einen gemeinsamen Geist entwickeln, der das Stück trägt. Alle sollten sich ähnliche Fragen stellen und die Idee bei allen mitschwingen. Dann funktioniert eine Aufführung.

Wie sieht Ihr Bühnenkostüm aus? Hat es die Farbe Blau als Farbe der Hoffnung? Gefällt es Ihnen?

Da darf ich leider nichts verraten. Gesehen habe ich das Kostüm aber auch noch nicht, es wird gerade geschneidert. Zu den Proben tragen wir besondere Probenkostüme, damit das echte geschont wird. Ich habe aber ein Faible für Bühnenkostüme. Wenn mir eins gut gefällt, kaufe ich es den Theatern ab.

Sind Sie selbst an Mode interessiert?

Ich habe zwar keinen großen Kleiderschrank, finde schöne Kleidung aber sehr toll. Das Problem ist nur, dass das, was mir gefällt, meistens extrem teuer ist. Ich streife gerne durch kleine Läden und Boutiquen, schaue mir die Schnitte der Kleidung und die Drucke an. In Berlin habe ich ein paar Läden, in denen ich gerne einkaufe. Ich liebe es, die Stoffe anzufassen und deren Qualität zu fühlen. Was ich nicht mag, sind die Filialen der großen Modekonzerne. Das ist mir zu wenig individuell. Wenn man sich in seinen Kleidern wohlfühlt, wirkt sich das auf Haltung und Ausstrahlung aus. Meine Tage sind oft ausgefüllt und herausfordernd. Wenn ich gut angezogen bin, kann ich sie leichter bewältigen. Kleidung sendet auch eine Botschaft, es ist eine Aussage, mit der man in die Welt tritt.

Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?

Simpelheit, die schön ist. Ich kleide mich eher weiblich, trage sehr gerne Kleider. Turnschuhe und Hosen sind nicht das meine. Ich hätte gerne wahnsinnig viele Kleider. Meine Lieblingsfarben sind Weiß, Dunkelblau, Hellblau und Rot.

SN/Chris Hofer Ab dem 17. Juli wird Morgeneyer als Glaube im „Jedermann“ auf der Bühne stehen.

Der Glaube ist bis auf eine Ausnahme immer von Frauen gespielt worden, der Teufel immer von Männern. Mavie Hörbiger bricht diese Tradition heuer zum ersten Mal. Was, glauben Sie, sind Gründe für weibliche und männliche Besetzungen?

Den Teufel kann natürlich auch eine Frau spielen, der Glaube an sich ist ebenfalls geschlechtslos. Ich verstehe aber, dass man Figuren, die Trost und Halt spenden, wie die Mutter oder die Buhlschaft weiblich besetzt. Ich bin nicht so, dass ich sage, alle müssten alles spielen. Es kommt darauf an, welche Geschichte erzählt werden soll. Wenn ein Mann die Hauptfigur spielt, müssen sich die anderen Rollen an ihn anpassen. Zuerst muss das Zentrum festgelegt werden, dann kann man sich Gedanken über das Verhältnis der Hauptfigur mit den Nebenrollen machen. Ich finde es wichtig, dass es diese Verteilung der Geschlechterrollen gibt, dadurch entsteht Spannung.

Ist es an der Zeit, dass die Rolle des Jedermanns eine Frau übernimmt? Frauen sind längst erfolgreich, wohlhabend, haben Liebhaber.

Bei der Leseprobe haben wir über dieses Thema geredet. Natürlich sind Frauen reich, übernehmen Führungspositionen, sind mächtig. Aber die Frage möchte ich so kategorisch nicht beantworten. Es wäre sicher spannend, das auszuprobieren, ich würde aber nicht sagen, dass man den Jedermann sofort mit einer Frau besetzen muss. In letzter Zeit wird versucht, möglichst alles kategorisch zu regeln. Wenn durch Gesetze alles vorgeschrieben wird, macht das eng. Wichtiger wäre es, in der konkreten Begegnung miteinander aufzuhören, aggressiv beziehungsweise unterwürfig zu sein. Wir sollten doch vernünftig miteinander umgehen können, ohne dass es so viele Regeln braucht.

Salzburg ist Ihnen nicht fremd, von 2009 bis 2015 haben Sie im Zwei-Jahres-Rhythmus bei den Festspielen mitgemacht. Nun spielen Sie im "Jedermann" die Rolle des Glaubens. Warum zieht es Sie immer wieder in die Stadt?

Die drei Sommer, die ich hier verbracht habe, waren unglaublich schön. Die Begegnung mit den anderen Schauspielern, das Dabeisein bei Opernproben und die Festival-Stimmung in der Stadt waren eine große Bereicherung für mich. Ich würde nicht sagen, dass es sich anfühlt, wie nach Hause zu kommen, aber es ist immer eine große Freude, wieder zurückzukehren. Der Bezug, den ich zu Salzburg habe, ist durch die vielen schönen Erinnerungen sehr stark. Als ich im Jahr 2013 Johanna von Orléans gespielt habe, war meine älteste Tochter zwei Monate alt.

Als Sie mit Ihrer jüngsten Tochter im achten Monat schwanger waren, sind Sie noch auf der Bühne gestanden. Das war im April, im September haben Sie wieder mit den Proben begonnen. Wie hat das funktioniert?

Ich habe in der Zeit nicht viel geschlafen, die Tage müssen gut organisiert sein. Aber ganz klar, ohne Hilfe geht es nicht. Mein Freund, meine Mutter und eine Babysitterin haben mir viel geholfen. Mittlerweile sind meine beiden Töchter ja schon groß, die Älteste ist acht, die Jüngste fünf Jahre. Und, was schön zu merken ist, die Kinder lieben auch andere Menschen. Ich finde es gut, dass sie verschiedene Bezugspersonen haben, nicht nur mich. Unsere Babysitterin Sabine kennt die Kinder, seit sie geboren sind. Sie ist wie eine Oma für sie. Bei uns ist es wie in einer größeren Familie. Ohne Hilfe von außen geht es aber kaum, weil die Betreuungszeiten nicht reichen.

Ist Ihre Familie während der Festspielzeit auch in Salzburg?

Ich wohne mit meinen Kindern und meinem Freund für anderthalb Monate in einer Ferienwohnung am Rand von Salzburg. Wir freuen uns sehr darauf.

Das Reisen, Familie und Beruf, das hört sich alles sehr anstrengend an. Wird Ihnen das manchmal nicht zu viel?

Ich bin jetzt 43, ich finde, das ist ein schönes Alter. Manchmal denke ich mir, es ist so krass, es sind schon zwei Kinder auf der Welt. Ich habe immer noch wahnsinnig viel Kraft, Dinge auszuprobieren und zu realisieren. Das Schauspielern und das Zusammenarbeiten mit anderen Menschen bereitet mir eine unglaubliche Freude. Und dass ich gleichzeitig auch noch einen Freund und Kinder, eine Familie habe, ist noch schöner. Manchmal ist es zwar schwierig, weil ich nicht mehr nur für mich allein verantwortlich bin und manchmal sehr erschöpft bin. Man sieht mit Kindern auch nicht mehr jeden Tag wie aus dem Ei gepellt aus. Aber es ist gut so, das Leben ist so komplex und mit Kindern so viel reicher.

Zur Person

Kathleen Morgeneyer, 43, ist eine deutsche Schauspielerin, die in Salzburg durch ihre Festspielauftritte in "Die Möwe" und als Titelfigur in Schillers "Die Jungfrau von Orleans" spielte. Zuletzt wirkte sie 2015 in "Clavigo", einer Inszenierung von Stephan Kimmig mit.

Die in der DDR aufgewachsene Schauspielerin absolvierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin ihre Ausbildung. Es folgten Stationen an den Theatern in Düsseldorf und Frankfurt. Seit 2011 ist sie als Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin tätig.

Heute lebt Kathleen Morgeneyer zusammen mit ihrem Freund und ihren beiden Töchtern in Berlin. In Salzburg wird sie ab dem 17. Juli beim "Jedermann " in der Rolle des Glaubens zu sehen sein.