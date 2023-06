Der Radsport bietet viel Abwechslung und macht Spaß

Nach etwa drei Jahren Vorbereitungszeit und zahllosen Vorgesprächen wurde der erste offizielle Mountainbike-Trail in Salzburg mit 335 Höhenmetern und einer Länge von 1,74 Kilometern offiziell eröffnet. Am 16. März 2023 machten sich etwa 50 freiwillige Helfer des Vereins MTB Salzburg im Alter von 11 bis 77 Jahren gemeinsam mit der ASKÖ und Trailbau-Experten des MTB-Linz auf, eine großteils bereits bestehende Strecke in einen offiziellen Trail zu verwandeln. Durch Zusammenarbeit der ASKÖ Salzburg mit MTB Salzburg - der Verein sowie den Grundeigentümern, den Österreichischen Bundesforsten und der Erzabtei St. Peter, entstand der erste legale, frei zugängliche MTB-Trail für die Salzburger Bevölkerung im Großraum der Stadt Salzburg.

Es handelt sich um einen natürlichen Singletrail, der unterhalb der Spitze des Heubergs beginnt und über Kurven, Wellen und Wurzelteppiche durch den Wald bis zur Daxluegstraße in Hallwang/Mayrwies führt. Fahrerisches Können und eine passende Ausrüstung sind unabdingbar. "Mit dem ASKÖ Heuberg-Trail soll bewiesen werden, dass nicht nur eine hohe Nachfrage nach legalen Strecken vorhanden ist, sondern auch, dass diese bestens funktionieren. Dieser Trail soll Vorbild für weitere Strecken im Salzburger Zentralraum sein", so Jan Häuslmann, Geschäftsführer der ASKÖ Salzburg.

Den Auftakt bildet das Altstadt-Rennradkriterium am 7. September. Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die für die kurze, knackige und spektakuläre Strecke kräftig in die Pedale treten, werden an den beiden Eventtagen erwartet. Die Streckenlänge beträgt rund 650 Meter. Es werden je nach Bewerb mehrere Runden am Kurs gefahren. Es finden ebenfalls ein Nachwuchs-Rennen und eine Charity-Veranstaltung statt. Das Rahmenprogramm bildet eine Expo mit Firmen und Radherstellern, Gastroständen und einem exklusiven VIP-Bereich. Als Charity-Partner konnte die Stiftung Wings for Life gewonnen werden.

Erstmals seit vielen Jahren finden wieder Radrennen in der Salzburger Altstadt statt. Diese Tatsache freut die beiden Radvereine Bike Friends Salzburg (ASVÖ) und Union Mountainbike Club Koppl (SPORTUNION), die gleichzeitig die Planung und Organisation der Veranstaltung innehaben, sehr. Diese gemeinsame Veranstaltung wird den Namen Cyclodome Salzburg tragen und soll laut den Veranstaltern in den nächsten drei Jahren fixer Teil des Salzburger Veranstaltungskalenders sein. Im Vorfeld kam es zum Zusammenschluss der Vereine Bike Friends Salzburg und der Union MTB Club Koppl - mit dem Ziel, bestehende Synergien am besten zu nutzen.

Hermann Klug hat als Kampfsportler viel Grundlagenausdauer am Rad trainiert und kam über seine Frau zum Radsportverein in Koppl. Seit 2017 führt er als Obmann des Union Mountainbike Club Koppl die Vereinsgeschicke. Seitdem hat er es mit seinem Vorstandsteam geschafft, die Strukturen weiter zu professionalisieren. "Als ich angefangen habe, hatten wir knapp 160 Mitglieder. Nun stehen wir bei rund 300. Wir merken, dass das Radfahren boomt! Was die Mitglieder betrifft, ist ein Plafond erreicht."

Am 8. September 2023 steht dann der Mountainbike-Eliminator am Residenzplatz auf dem Programm. Vier Rennfahrerinnen und Rennfahrer treten gegeneinander an, davon kommen zwei in die nächste Runde. Die Teilnehmenden müssen dabei verschiedene Hindernisse auf der Rennstrecke überwinden. Beim Hauptrennen handelt es sich um die Österreichische Meisterschaft und die Gewinnerin bzw. der Gewinner nimmt den Staatsmeistertitel mit nach Hause.

Um professionell und in Kleingruppen trainieren zu können, hat es wenig Sinn, die Mitgliederzahl mit den vorhandenen Trainerinnen und Trainern noch viel weiter in die Höhe zu schrauben.

Beim Union Mountainbike Club Koppl trainieren 120 Kinder unter 18 Jahren. Die Trainingsgruppen sind in Rookies, Youngsters (am Sprung vom Kind zum Teenager) und Racer (rennorientierte Kids) unterteilt. Klug: "Wir setzen auf Cross-Country-Mountainbiken. Downhillen können wir aufgrund der fehlenden Infrastruktur nicht anbieten." Bezüglich des Trainingsareals wurden viele Gespräche mit der Bezirkshauptmannschaft, Naturschützern, der Gemeinde und den Grundbesitzern geführt. Nur durch die sehr gute Gesprächsbasis konnte eine sehr professionelle Trainingsstätte mit rechtlicher Absicherung entstehen. Als Geoinformatiker an der Universität Salzburg tätig, ist Klug nah dran an den Athleten. Sensoren messen am Rad z. B. Trittfrequenz, Geschwindigkeit und das Bremsverhalten sowie die Herzfrequenz der Athleten im Gelände. Nuancen an Verbesserungen führen so zu wertvollen Sekunden, die über Sieg und Niederlage im Rennen entscheiden. Besonderen Wert legt der Verein auf die Fahrradtechnik. Die Kinder sollen bestmöglich auf alle (Renn- und Gelände-)Situationen vorbereitet werden. Der neue Status eines UCI-Rennens ist ein großer Erfolg. Die Premiere auf Weltniveau findet am 23. September statt. Damit wurde diese Rennserie von der nationalen auf die internationale Ebene aufgewertet.

RADEVENTS IN SALZBURG

*GlemmRide Bike Festival

Das GlemmRide findet von 6. bis 9. Juli in Saalbach-Hinterglemm statt.

Mehr Infos: www.saalbach.com

*vita club Race und MyGym Race

Am 6. August wird der Salzburgring wieder zur Bühne für die Radsportler.

Mehr Infos: www.radteamsalzburg.at

*Cyclodome Salzburg

In der "Woche des Sports" gehen am 7. und 8. September das Rennrad-Kriterium rund um den Dom und Mountainbike-Eliminator am Residenzplatz über die Bühne.

Mehr Infos:www.cyclodome.at

*City Hill Climb Salzburg

Das Rennen führt am 9. September vom Kapitelplatz auf die Festung Hohensalzburg.

Mehr Infos: cityhillclimb.com

*Aufi & Owi Bikerennen

Von St. Johann geht's am 9. September auf die Kreistenalm (rund 550 Höhenmeter auf 5,2 Kilometern).

Mehr Infos: www.aufiowi.at

*World Games of Mountainbiking

Von 8. bis 10. September geht es für Hobbybiker und Lizenzfahrer in Saalbach-Hinterglemm zum 24. Mal um die Titel der World Games Champions.

Mehr Infos: www.saalbach.com

*BIKE Festival Saalfelden-Leogang

Vom 15. bis zum 17. September kommen Biker hier voll auf ihre Kosten.

Mehr Infos:leogang.bike-festival.de

*MTB-Rennen in Koppl

Am 23. September finden der Austria Youngsters Cup und ein UCI Race statt. Am Tag darauf der Junior Bike Cup Salzburg und der Pölzcup.

Mehr Infos: nocksteintrophy.at

