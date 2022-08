Der "Reigen" als Weckruf für Übersättigte

Wir brauchen mehr kulinarische Selbstbefriedigung. Arthur Schnitzler hat mit seinem "Reigen" einen Skandal ausgelöst. Dabei erinnert uns diese hocherotische Odyssee an den Sinn des Lebens.

Gutes Theater bringt die Dummheit seiner Zeit zum Vorschein. So wie bei der Uraufführung von Arthur Schnitzlers "Reigen". Aus heutiger Sicht ist das ein harmloses Stück. Es geht darum, dass sich die Menschen permanent sexuell befriedigen wollen. Die Dirne treibt es mit dem Soldaten, der Soldat mit dem Stubenmädchen, das es kurz darauf mit einem jungen Herrn treibt. So geht es dahin, bis der Reigen beim Graf angekommen ist, der es natürlich wieder mit der Dirne treibt. So geht es ...