Der stille Zauber des Winters

Besuch beim Förster. Der Wald bietet auch im Winter alles, was man zur Erholung braucht: Ruhe, Natur und viel Abstand.

Auf einmal ist es still geworden. Wo es im Sommer, ja noch im Herbst gezwitschert, geraschelt, gezirpt, gepfiffen und geknackt hat, ist jetzt nichts mehr zu hören. Der Wald ist im Winterschlaf. Oder schläft er gar nicht? Warum ein Spaziergang oder ein Besuch in diesem erholsamen Lebensraum auch in der kalten Jahreszeit empfehlenswert ist, weiß Fritz Wolf: "Der Wald im Winter ist besonders stimmig, nicht nur zur Adventzeit. In seiner Stille, aber auch bei Schneefall oder sogar einem kleinen Schneesturm, das ist ein ganz besonderes Naturerlebnis." Wichtig seien nur passende Kleidung und vor allem erprobtes Schuhwerk, ein sicheres Bollwerk, wenn's draußen nass und kalt ist.

SN/waldness/pangerl Nach einer Wyda-Übungseinheit im Schnee tut das besonders gut: tief durchatmen hoch über dem Almtal.

Der erfahrene Förster und Waldpädagoge ist vornehmlich im oberösterreichischen Almtal unterwegs, allein oder auch mit Grüppchen großer und kleiner Gäste. Und worüber die Kleinen staunen, ist auch für die Großen interessant. Denn Fragen gibt es viele. Welche Tiere leben im Wald und was machen sie im Winter? Wer macht Winterschlaf, wer hält nur Winterruhe, und wer muss auch im Schnee nach Futter suchen? Welche Tiere werden vom Jäger gefüttert und wie? Wolf arbeitet eng mit Naturschutzbehörden und der Jägerschaft zusammen. Und empfiehlt allen, die sich besonders für Wildspuren und Hege interessieren, einen Spaziergang mit dem Jäger, ab dem 1. Jänner, wenn die Jagdsaison vorbei ist. Am besten mit einem, der auch ausgebildeter Jagdpädagoge ist, eine junge Wissenschaft, die Wolf selbst vor vielen Jahren mitentwickelt hat und bis heute unterrichtet.

SN/stabentheiner/kärnten werbung Wildtiere brauchen Winterruhe, daher immer auf markierten Wegen bleiben.

Im Winter kann der Wald manchmal spannender sein als im Sommer. Denn ein Jagdpädagoge oder auch ein engagierter Förster kann den Besuchern vieles zeigen. Und dann geht's los: Ob Raureif oder schon eine Schneedecke, die Spuren der Tiere sind gut zu sehen. Sogar Leichtfüße wie Hasen oder Mäuse sind an ihren Abdrücken zu erkennen. Und natürlich auch der hungrige Fuchs, erkennbar an der "Perlschnur" seiner Pfotenabdrücke. Ob die Begegnung mit Maus und Hase für diese gut oder für den Fuchs gut ausgegangen ist, lässt sich sogar manchmal an kleinen, roten Farbtupfern "nachlesen". Auch das ist Natur. Hase, Reh oder gar Wildschwein? Zukünftige Fährtenleser beginnen am besten in der kalten Jahreszeit mit dem Üben.

Sogar die "Bemmerl", die die Tiere fallen lassen, können aufschlussreich sein. Dazu die Spuren von Vögeln oder Fraßspuren, wo Tiere den Schnee wegscharren, um darunter nach Essbarem zu suchen. Unter Nadelbäumen, wo Samenzapfen liegen, sieht man gleich, wer es sich hat schmecken lassen. Eichhörnchen knabbern die Zapfen oft nur halb an, Mäuse futtern alles gründlich weg. Benimmregeln gibt es allerdings auch im Wald. Ganz besonders im Winter, wie der Waldpädagoge Wolf weiß. "Bitte nicht die Wege verlassen, sonst gelangt man schnell in die Ruhebereiche der Tiere. Die haben im Winter einen anderen Stoffwechsel als im Sommer, die Lebensfunktionen sind auf Sparflamme, daher brauchen sie Ruhe und dürfen nicht aufgescheucht werden." Das gelte gerade auch im Gebirge, wo viele Tourengeher unterwegs sind.

Was viele nicht wissen: Rehe und auch Hirsche halten zwar keinen Winterschlaf, aber Winterruhe. Ihr Herz schlägt jetzt fast nur halb so schnell wie im Sommer, auch die Körpertemperatur sinkt ab. Dadurch verbrauchen diese Wildtiere weniger Kraft und benötigen weniger Futter - zu dieser Jahreszeit ohnehin Mangelware.

Wer jetzt durch den Wald geht, sieht auf manchen Lichtungen mit ein bisschen Glück Bambi & Co. regungslos stehen, sozusagen im Energiesparmodus. Die Gelegenheit nutzen und die Vierbeiner von fern bewundern ist gut, Füttern hingegen zwar gut gemeint, aber ganz schlecht. Denn bei frischem Futter schaltet der Organismus der Wildtiere auf Frühling, sobald die Futterquelle jedoch wieder versiegt, laufen die Waldbewohner Gefahr zu verhungern. Vögel allerdings freuen sich über Winterfutter, etwa eine Mischung aus Körnern, Nüssen, Äpfeln und Rosinen.

SN/elbsandsteingebirge/martin fickweiler Wildtiere brauchen Winterruhe, daher immer auf markierten Wegen bleiben.

Der Wald und seine Bewohner sind ein komplexer Lebensraum, in den nur behutsam eingegriffen werden sollte. Den Wald seines Sohnes bewirtschaften Fritz Wolf und sein Sohn ökologisch. Das Klima hat sich geändert, so auch der Baumbestand. Wolf zitiert gern den mehr als 200 Jahre alten Spruch: "Willst du deinen Wald vernichten, pflanze Fichten, nichts als Fichten." Dass Monokulturen mehr schadeten als nützten, habe man damals schon gewusst. Er selbst pflanzt keine Bäume, sondern lässt die Natur machen. Das sei ein wenig teurer und anfälliger für Wildverbiss, aber der Wald sei klug und wisse, welche Bäume in Zukunft notwendig seien. Bio-Forstwirtschaft gibt es offiziell noch nicht, Wolf sieht sich als Ökoförster und ist Mitglied beim Verein Pro Silva. "Nur wenige Förster sind bei diesem verrückten Verein, vielleicht, weil sich das wirtschaftliche Ergebnis des Waldes erst nach hundert Jahren einstellt." Nichts für die also, die auf schnelles Geld aus sind. Doch auf Dauer seien die Erträge sogar besser als in der konventionellen Forstwirtschaft. Der 72-Jährige schmunzelt. "Bestes Beispiel für uns sind die Indianer, die großen Ratschluss halten und dabei sieben Generationen im Voraus denken. Wir machen den Wald urenkeltauglich!"

SN/waldness/pangerl Waldness: viel mehr als zertifiziertes Waldbaden.

Zu guter Letzt tut der Wald im Winter ganz einfach gut. Wissenschaftliche Studien aus Japan und Österreich zeigen: Sich bewusst im Wald aufhalten ist heilsam. Am besten dabei tief einatmen. Denn die Duftstoffe des Walds, die Terpene, machen nicht nur ruhig, heiter und zuversichtlich, sie aktivieren sogar die körpereigenen Killerzellen und verringern das Stresshormon Cortisol. Das vegetative Nervensystem wird so ganz automatisch gestärkt, Blutzuckerspiegel und Blutdruck werden gesenkt. Der Effekt wurde in medizinischen Studien bewiesen: Nur viereinhalb Stunden pro Woche im Wald sind demnach bereits ausreichend, um die Leistung des Parasympathikus und aller damit verbundenen Organe deutlich zu verbessern. Gerade der abwechslungsarme Nadelwald tut gut bei Erschöpfungszuständen in Folge von Reizüberflutung - gerade in der angeblich so still-besinnlichen Weihnachtszeit. Alles in allem also ideale Voraussetzungen, um Winter und Schnupfensaison die Stirn zu bieten.

Das ist aber noch nicht alles. "Waldness" heißt das Zauberwort. Das Almtal war hier Vorreiter, mittlerweile sind auch das Mühlviertel und das Helenental im Wienerwald mit dabei. Und "Waldness" ist viel mehr als nur Waldbaden. Da kommt der Wald auch auf den Teller, Wohltuendes und Heilsames wie Kräuterwickel oder Fußbäder werden bereitet, und auch regelmäßige Übungen im "Wyda", dem "Druidenyoga", tun mitten im Wald an der frischen, kalten Luft besonders gut. Auch, wenn man bis zu den Waden im Schnee steht.

SN/tv sächsische wchwaiz/thiel Winterwanderung im Schmilkaer Kessel.

Auch beim Förster aus Grünau im Almtal, mit Filzhut und Strickweste, dürfen die Gäste, mit denen er den Wald erkundet, Hand anlegen. Bei seinen geführten Touren lässt Fritz Wolf Freiwillige handliche Scheiter für den Ofen klieben und einen Christbaum fällen. "Die Holzernte ist für mich als Waldpädagogen klassisch im Winter." Und als "Silvasoph", wie er sich selbst gern bezeichnet, also als Mensch, der über den Wald nachdenkt, steht gerade im Winter der Wald auch im Zeichen des Erzählens von Geschichten sowie Sagen und Legenden aus der Region, wird also ganz rasch zum "Wintermärchenwald".

Am meisten jedoch freut er sich über Fragen, ganz ungeniert, frisch von der Leber weg. Immerhin möchte Österreichs Waldbotschafter ja seinen Gästen nahebringen, was wichtig ist im und für den Wald. Und auch wenn es einmal allzu kalt und nass wird, hat er vorgesorgt. "Ich hab da ein paar Hütten, da kann ich einheizen und schnell eine Wärmestube draus machen, da sitzt man dann gemütlich zusammen und kann sich unterhalten." Übers Leben und über den Wald.

Ideen und Angebote rund um den Winterwald

Waldschule Almtal:

Fachkundige Führungen durch den Wald mit Fritz Wolf und seinem Team, etwa zum Thema "Wald der Zukunft - wie wird der Wald in zehn oder 50 Jahren aussehen?", können ab sieben Personen gebucht werden, gern auch Erwachsene und Kinder gemischt. Spezielles Kinderprogramm in der Hütte: Schokosterne in Model gießen und als Christbaumschmuck mit nach Hause nehmen.

Info und Anmeldung: waldschulealmtal.jimdofree.com

Waldness:

Urlaub im und mit dem Wald. Waldness.Winterwald heißt die viertägige, immunstärkende Auszeit in der Region Traunsee-Almtal, mit Schneeschuhwanderungen, Wald-Wyda und Einblick in die regionalen Traditionen mit speziell ausgebildeten Waldness-Coaches.

Termine: 2. und 6. Jänner 2022. Buchbar ab sofort.

www. waldness.info

Biosphärenpark Nockberge:

Mit ausgebildeten Rangern wie Heinz Mayer durch Kärntens Winterwelt: "Nicht die Strecke, sondern das Wissen steht im Mittelpunkt." Über den Wald, die Tiere und die Menschen, die dort leben.

"Schneeschuhwandern durch den Biosphärenpark Winterwald", mittwochs, mit Einblick in Tier- und Pflanzenwelt.

"Magische Momente: Winterwandern, Brauchtum und Genuss", Einblick in die bäuerlichen Traditionen, überliefertes "Räuchern" auf Kärntens höchstgelegenem Bergbauernhof .

www.biosphaerenparknockberge.at

Sächsische Schweiz:

Romantische Winterwanderung "Brotzeittour" mit Jause aus regionalen Produkten und heißem Apfelpunsch.

www.wintertraum.link/winter

Bayerischer Wald:

Eine 24 km lange Winterweitwanderung rund um Bodenmais, durch den verschneiten Wald, 900 Höhenmeter, Start 15. Jänner.

www.bodenmais.de

Winter im Nationalpark Kalkalpen:

Zweitagesreise "Mit Schneeschuhen durch den Winterwald", geführte Schneeschuhtour mit Ausrüstung und wärmendem Glühmost .

Zweitägige Schneeschuhtour "Auf die Alm" mit Nationalpark-Ranger, Hüttennacht auf der Ebenforstalm.

www.kalkalpen.at