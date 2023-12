Der Stocksport boomt!

"Der größere Teil der Vereine bevorzugt die Pinzgauer Variante." Hans Fischbacher Präsident Landesverband Eis- & Stockschützen

Die Bahn hat links und rechts eine feste Abgrenzung (Bande). Die Bahnbreite ist 4 Meter. Es wird auf drei Kehren gespielt. Die Punktewertung erfolgt je nach Anzahl gewonnener Kehren. 1 Kehre 1,1 Pkt., 2 Kehren 2,3 Pkt., 3 Kehren 3,5 Pkt., Verlust aller 3 Kehren 0,0 Pkt. Es gibt das Mannschaftsspiel für Jugend, Damen und Herren sowie den 5-Stock als Einzelbewerb für Damen und Herren.

Stocksport-Angebote der Sportdachverbände ASKÖ Der ASKÖ-Landesverband Salzburg verzeichnet über 20 verschiedene Stocksportvereine bei sich. Aber um einen kommt man nicht herum: den EV Straßwalchen . Der Eisschützenverein wurde 1977 gegründet und erreichte beim ersten Antreten bereits einen Sieg. Die ersten Heimturniere wurden auf den Parkplätzen rund um ein Möbelhaus abgehalten. In den folgenden zehn Jahren hat sich viel getan: Der EV Straßwalchen bespielte sieben Bahnen, errichtete ein Vereinsheim und gründete eine Damenmannschaft. 1995 errangen die Herren den Landesmeistertitel und stiegen über die Bundesliga in die Staatsliga auf. 1995 folgte die Damenmannschaft dem Beispiel der Herren und wurde zum ersten Mal Landesmeister in Salzburg. In den Jahren 1998 und 1999 wurde mithilfe von über 6000 freiwilligen Arbeitsstunden der Vereinsmitglieder eine Stocksporthalle errichtet. Bei der Staatsliga der Herren im Winter 2014 in Wels landete der EV Straßwalchen auf dem dritten Rang, was gleichzeitig einen Fixstartplatz im Europacup bedeutete. In den nächsten Jahren folgten ein paar Auf- und Abstiege zwischen Landesliga und Staatsliga, schlussendlich konnte sich der EV Straßwalchen aber in der Staatsliga halten. 2023 wurden sie ASKÖ-Bundesmeister in Marchtrenk in der Klasse Herren Winter.

BILD: SN/EV STRASSWALCHEN Erst vor Kurzem gewannen die Straßwalchner erwartungsgemäß die Meisterschaft der stärksten Vereine im Bundesland Salzburg. Ihnen folgte die von ihnen gestellte zweite Mannschaft auf Rang zwei.

ASVÖ Zum ASVÖ Salzburg zählen insgesamt über 30 Stocksportvereine, die über das gesamte Bundesland verteilt sind. Seit einigen Jahren erlebt der Sport einen zusätzlichen Aufschwung, da nicht nur jüngere Spieler:innen den Spaß daran entdeckt haben, sondern auch neue Spielformate entwickelt wurden. Maßgebend dabei ist der ASVÖ-Landesfachwart für Stocksport Georg Eder aus Leogang. Beim beliebten ASVÖ-Cup in der Pinzgauer Spielart, den Georg Eder nach Jahrzehnten wieder belebte, müssen beispielsweise zwei Spieler aus einer Herrenmannschaft, zwei aus einer Damenmannschaft und zwei aus dem Jugendbereich zu einer Mannschaft zusammengestellt wurden. Dadurch wurde eine Sportart, die eher als attraktiv in der älteren Generation galt, auch für Jüngere besonders spannend. Der EV Leogang unter der Federführung von Georg Eder ist Ausrichter jährlicher Meisterschaften und zählt mit einer Herren-, einer Damen- sowie einer Jugendmannschaft zu einem der aktivsten Vereine.

Der Eisstockschützenverein Neukirchen am Großvenediger kann seit heuer mit einer neuen PV-Anlage aufwarten. Die Anlage betreibt sowohl das zugehörige Vereinsheim sowie die Flutlichtanlage für die Eisstockbahn.

Der EV Saalfelden feiert im Jahr 2024 sein 100-jähriges Bestehen und ist mit einigen weiteren Eisstockvereinen einer der ältesten Sportvereine im Bundesland.

Zum ESV Bürmoos zählen eine Jugendmannschaft in der olympischen Spielart sowie eine Herren- und eine Damenmannschaft in der Pinzgauer Spielart. In der letzten Saison konnte die U19-Damenmannschaft den Meistertitel erringen und auch im Einzelsport zählt eine österreichische Meisterin zum Verein. Karin Gratzl ist die gute Seele des Vereins und ist sowohl für die Damenmannschaft als auch für das U23-Nationalteam verantwortlich.

SPORTUNION Die SPORTUNION Salzburg zählt über 50 Eis- und Stocksportvereine im Bundesland. Besonders in den letzten Jahren konnte sich die Sportart über zunehmende Beliebtheit freuen, wodurch mittlerweile Jung und Alt gemeinsam in den UNION-Vereinen stöckeln. Eisschützenverein Hüttschlag



BILD: SN/EISSCHÜTZENVEREIN HÜTTSCHLAG IStocksport ist ein Spaß für Jung und Alt: In Salzburg gibt es sehr viele Menschen, die sich in ihrer Freizeit oder professionell dem Stocksport widmen. Insbesondere das Eisstockschießen wird im Winter eigentlich in jedem Ort ausgeübt.