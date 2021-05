Die Alpen als liebste Spielwiese

Sarah Dörschlag begann erst als Studentin mit dem Laufen. In ihrer Wahlheimat Innsbruck versucht sie derzeit, das Trailrunning mit dem stressigen Arbeitsalltag bestmöglich zu vereinbaren.

Immer wenn Sarah Dörschlag in der Früh aufsteht oder nach einem langen Arbeitstag in ihre Innsbrucker Wohnung zurückkommt, wandert der Blick zuerst in Richtung Nordkette, die nur unweit entfernt ist. Manchmal schlüpft sie schon am frühen Morgen, bevor es in die Arbeit geht, in ihre Laufschuhe und dann zieht es sie in die Berge. Dörschlag wuchs in St. Johann im Salzburger Pongau auf und sagt selbst, dass sie irgendwie die Berge in der Nähe braucht, um sich wirklich wohlzufühlen und abschalten zu können. "Die Berge vor der Haustür zu haben ist schon ein besonderes Privileg", weiß Dörschlag. Das erste Mal wirklich mit dem Laufsport in Berührung kam sie während ihres Studiums in Graz. Dörschlag studierte technische Physik - ein Studium, das sie als fordernd beschreibt - und benötigte einen Ausgleich zum kopflastigen Studieren. "Ich bin generell ein Mensch mit sehr viel Energie und da war das Laufen natürlich die ideale Sportart. Angefangen habe ich mit Turnpatschen. Zuvor habe ich nur in der Schule an einigen Läufen teilgenommen", erzählt die 27-Jährige.

Steile Lernkurve

Sarah Dörschlag wurde in eine sportliche Familie hineingeboren: Ihr Vater Ekkehard ist Skibergsteiger, Radrennfahrer und gilt als einer der erfolgreichsten Mountainbiker Österreichs, auch Mutter Anita und ihre jüngere Schwester sind und waren gern sportlich in der Natur unterwegs. Dennoch war für Sarah das "Leistungsgetriebene", wie sie es nennt, damals eine völlig neue Erfahrung. "Ich habe Sport bis dahin nie auf der Ebene der Leistung kennengelernt, sondern Sport immer mit Vergnügen assoziiert. Meine Eltern waren bemüht, uns das von klein auf mitzugeben." Die Trainingsläufe und Wettkämpfe in Graz machten ihr so viel Spaß, dass sie einige USI-Kurse besuchte und mit rund 30 Leuten mit dem Training für einen Marathon begann. "Wenn man mit einem Sport anfängt, dann hat man eine steile Kurve. Ich habe rasch Fortschritte bemerkt und wurde selbst auch leistungsorientierter, wollte immer schneller und schneller werden", führt Dörschlag aus. Nach einem halben Jahr meldete sich Sarah für ihren ersten Halbmarathon in Seekirchen am Wallersee an, sie wollte wissen, wie das ist und wie es ihr dabei ergeht. Bis dahin interessierten sie Ski- und Laufrennen nicht, aber dieser Halbmarathon löste zum ersten Mal etwas in ihr aus: "Ich hatte einen extremen Adrenalinkick und es hat mich wirklich gepackt." Auch die Zeit war mit 1:45 Stunden für den ersten Halbmarathon recht ordentlich.

„Die Berge unmittelbar vor der Haustür zu haben, das ist für mich purer Luxus." Sarah Dörschlag, Trailrunnerin

Dörschlag erklärt, dass sie nie wirklich nach einem Plan trainiert, sondern sich stets auf ihr Gefühl verlassen habe. "Ich habe in meinen Körper hineingehört und habe auch gemerkt, dass ich das Wort Training eigentlich gar nicht so mag, weil es für mich einen gewissen ,Muss-Faktor' hat. Ich mache ja Sport, weil ich es mir selbst ausgesucht habe und weil es mir Spaß macht."

Die eigenen Grenzen ausloten

Beim Laufen in einen "Flow" zu kommen, das ist für Dörschlag das wirklich Entscheidende, um Leistung zu bringen. "Der Kopf muss frei sein, wenn ich zu leistungsgetrieben am Start stand, ist das meistens nicht so gut ausgegangen." Vor allem am Anfang schaut man sich mangels Erfahrungswerten viel von anderen Athletinnen und Athleten ab, das betrifft insbesondere das Essen und Trinken. Bei ihrem ersten Trailrunning-Rennen, dem Schwarzach Trail, hatte sie Probleme mit dem Magen: "Es war ein extrem heißer Tag und ich habe schon ein wenig leiden müssen, aber aufgeben war für mich nie ein Thema. Ich wollte meine Grenzen ausloten." Ein anderes Mal habe sie wieder zu viel getrunken und auch das war nicht das Richtige, man müsse halt "vieles ausprobieren, bevor man das findet, was für einen am besten funktioniert" - bei einem Trailrun-Wettkampf sei das sehr individuell.

Stockerlplätze beim Transalpine Run

Auf Anhieb gut funktioniert haben für Sarah, die seit 2018 Mitglied des BOA Running Teams ist, die zwei Teilnahmen am Transalpine Run. Gemeinsam mit ihrer Laufpartnerin Ina Forchthammer, ebenfalls Pongauerin, stellte sie sich dieser Herausforderung von 255 Kilometern und 16.000 Höhenmetern. Der Transalpine Run gilt als einer der härtesten und spektakulärsten Trailrun-Events der Welt. Zumeist starten mehrere Hundert Teams, die in sieben Etappen zu Fuß die Alpen überqueren. Als Vorbereitung steigerte Dörschlag ihre Trainingsumfänge um ein Vielfaches und reiste von Graz oft in den Pongau, wo sie die Berge vor der Haustür hatte. "Einmal läuft man 30 Kilometer pro Tag, dann wieder eher 15 Kilometer. Ich war Feuer und Flamme und der Wettkampf hat mich sehr motiviert, vor allem, weil wir ja im Team an den Start gegangen sind. Und ich wusste, dass Ina es mit ein bisschen mehr Leistungsdruck angehen wird als ich, ich war eher darauf bedacht, gut durchzukommen und die Atmosphäre zu genießen. Es hat dann aber total gut funktioniert und auch die Ergebnisse waren beide Male super", sagt Dörschlag. 2017 belegte das Duo den starken dritten Platz, ein Jahr später landeten Dörschlag und Forchthammer sogar auf Rang zwei. "Dieses Rennen war ein emotionaler Wahnsinn. Nach ein paar Tagen lernt man auch die anderen Teilnehmer kennen, man merkt, dass jeder ein bestimmtes Ziel hat, und bekommt auch die Stimmung an der Strecke richtig gut mit." Der Schlüssel zum Erfolg war, dass "Ina und ich sehr ähnlich ticken. Wir haben vor allem 2017 eher langsam angefangen und uns dann kontinuierlich nach vorn gearbeitet. Man lernt seine Laufpartnerin in dieser einen Woche sehr gut kennen, es gibt vereinzelt natürlich auch schwierigere Momente, die gehören aber dazu", führt Dörschlag aus.

Auch Ina Forchthammer erinnert sich sehr gern zurück. "Es war ein eigener Spirit, wir haben uns jeden Tag gegenseitig motiviert. Im Team fällt es einem deutlich leichter, sich zu überwinden - obwohl einem manchmal alles wehtut", sagt Forchthammer, die in der Vorbereitung nicht nur ihre Umfänge gesteigert, sondern speziell das Bergablaufen trainiert hat.

Wahltirolerin Sarah Dörschlag zieht es in ihrer Freizeit, sooft es geht, in die Berge.

Die Sehnsucht nach mehr Ruhe

Nach dem zweiten Transalpine Run gab es für Sarah Dörschlag jedoch einen gesundheitlichen Rückschlag: Die Arbeit - Dörschlag wohnte mittlerweile schon eine Weile in Innsbruck - wurde mehr und mehr; und sie fing sich außerdem eine Lungenentzündung ein, die sich in weiterer Folge als schwer und sehr hartnäckig erweisen sollte. "Ich habe in dieser Zeit viel nachgedacht und habe gemerkt, es wird zu leistungsgetrieben und ich muss das Trailrunning wieder entspannter angehen. Das war eine harte Lehre, hat mich aber stärker gemacht", erzählt Dörschlag. "Ich habe gelernt, auch mal die Ruhe zu genießen, zuvor war ich oft innerlich getrieben und habe mich unruhig gefühlt. Der Körper lässt einen spüren, wenn man es übertreibt; sobald ich mit der Lunge ein paar kleinere Probleme bekomme, weiß ich, dass ich mehr Pausen brauche."

Sport machen: Am liebsten bis ans Lebensende!

Derzeit macht Sarah Dörschlag wohl so wenig Sport wie schon lang nicht mehr, wie sie verrät. Das liegt zum einen an einer Knie-OP, der sie sich im letzten Herbst unterzog, und zum anderen daran, dass sie beruflich viel unterwegs ist. Ihr großes Ziel ist, dass das Knie wieder voll fit wird und sie jede Sportart noch lang schmerzfrei ausüben kann; als Ausgleich fährt Sarah auch gern mit dem Rennrad, zwischendurch hat sie auch Yoga versucht. "Mittelfristig möchte ich wieder so fit werden, dass ich auch längere Laufdistanzen problemlos schaffe. Ich lasse mir hier so viel Zeit, wie es eben braucht." Das Allerwichtigste ist aber, dass sie bis an ihr Lebensende Sport machen kann - auf einem möglichst gesunden Level.

Sarah Dörschlag fühlt sich im alpinen Gelände am wohlsten.

Sollte es mit den Wettkämpfen nicht mehr klappen, muss man sich um Sarah keine Sorgen machen: In ihrer Freizeit lebt sie auch ihre kreative Seite aus. "Ich musiziere gerne, habe immer eine Gitarre bei mir." Auch das Lesen zählt zu ihren Hobbys. Auf jeden Fall werden der Sport und die Alpen, die sie als ihre "liebste Spielwiese" bezeichnet, stets einen besonderen Platz in Sarahs Herz haben!