Zu viel oder zu wenig? Die Frage aller Fragen, wenn es ums sportliche Training geht. Denn auf die richtige Dosierung kommt es an.

In vier Phasen steigern Sie Ihr Training auf vernünftige Weise.

Läuferinnen und Läufer sollten vor allem ihren Körper und ihre gesamten individuellen Ressourcen nicht überstrapazieren. "Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis macht's, dass ein Ding kein Gift sei", so wird der 1541 in Salzburg verstorbene Arzt Paracelsus zitiert. Auf den heutigen Sport übersetzt, kann man sagen: "Jede Belastung ist Gift, allein die richtige individuelle Beanspruchung macht's, dass ein regelmäßiges Training zum gewünschten Erfolg führt."

Wenn ein Spitzenathlet wie der Leoganger Peter Herzog in seiner Vorbereitung auf Marathons wöchentliche Laufumfänge von über 200 Kilometer vorweisen kann, dann mag das für seine hohen Ambitionen sprechen. Für uns Hobbysportlerinnen und -sportler ist dieser Umfang vergleichsweise schon mit dem Rad eine enorme Herausforderung. Es ist natürlich die richtige Dosis, die beim Sport über die Wirkung entscheidet. Sport macht fit, Sport hält gesund, Sport stärkt Körper und Geist - niemand mag daran zweifeln. Leider gibt es aber auch viele andere Fälle. Falscher Ehrgeiz, Übereifer und Übertraining sind im Freizeitsport ein großes Thema. Oft sind enthusiastische Hobbysportlerinnen und Hobbysportler gesundheitlich stärker gefährdet als Athletinnen und Athleten, die über ein professionelles Umfeld verfügen. Um die persönliche Leistungsfähigkeit möglichst gut angepasst zu erhöhen, sind ein paar Spielregeln zu beachten. Nützlich ist diesbezüglich ein 4-Phasen-Modell:

Trainieren Sie häufiger!

Wer ein Mal pro Woche oder noch gar nicht läuft, erreicht mit einer Erhöhung der Trainingseinheiten auf zwei schon sehr viel. Gehen Sie bisher zwei Mal die Woche laufen, so steigern Sie langsam auf drei bis vier Einheiten. Sie werden verblüfft sein, wie sich schon allein dadurch Ihre Leistungsfähigkeit entwickelt.

Erst dann verlängern Sie Ihre Trainingseinheiten!

Nach der Steigerung der Häufigkeit folgt die Erhöhung des Umfangs und damit eine Verlängerung der Trainingseinheiten. Dauern Ihre Laufeinheiten bisher immer um die dreißig Minuten, so steigern Sie zumindest zwei der vier Einheiten langsam auf eine Dreiviertelstunde und Stunde.

Verkürzen Sie die Abstände!

Als Nächstes verkürzen Sie die Pausen zwischen Ihren Einheiten. Machen Sie also bisher jedes Mal zwei Tage Pause, so wird es zukünftig nur ein Tag sein. Oder Sie laufen einmal zwei Tage hintereinander. Dann geht Ihr Körper mit einer gewissen Vorermüdung in die nächste Einheit.

Erst in Phase 4 steigern Sie das Tempo.

Fälschlicherweise wird der letzte Schritt oft an den Anfang gestellt. Aber erst mit einer soliden, ruhigen Basis soll die Intensität bzw. das Tempo bewusst erhöht werden. So schaffen Sie es, neben einem vernünftigen Aufbau mit einer verringerten Verletzungsanfälligkeit durch Ihren Trainingsaufbau zu kommen.

Natürlich sind flotte Einheiten das Salz in der Suppe, sie bringen den Feinschliff für die sportliche Form. Aber zuerst bringen Sie moderate Belastungsformen weiter. Leider klaffen zwischen dem subjektiven Empfinden von Läuferinnen und Läufern und der tatsächlichen Beanspruchung oft Welten. In meiner jahrzehntelangen Praxis als Trainer sehe ich immer wieder, dass ein Großteil der Freizeitsportlerinnen und -sportler übertreibt. Sie auch? Deutliche Anzeichen dafür sind immer wiederkehrende Schmerzen nach dem Laufen, Heißhunger auf Süßes, häufige Infekte, ein erhöhter Ruhepuls und dass man sich zu einzelnen Trainings nur mühsam aufraffen kann.

Wer sich aus diesem Grund einem vernünftigen Trainingsaufbau zuwenden will, kommt um einen Leistungs-Check-up nicht umhin. Im Institut für Sportmedizin des Landes Salzburg finden Sie die entsprechenden Experten. Dort geht es zunächst gar nicht um "Leistung". Die Untersuchung gleicht einer allgemeinen gesundheitlichen Überprüfung. Das ist auch der Grund, warum eine Leistungsdiagnostik laut Professor Josef Niebauer für jede Sportlerin und jeden Sportler sinnvoll ist - ganz unabhängig von den jeweiligen Ambitionen.

Denn erst nach der Anamnese, dem Arztgespräch und einer internistischen sowie einer orthopädischen Untersuchung wartet der eigentliche Fitnesscheck auf Sie. Wenn der Laktatstufentest auf dem Ergometer ansteht, wird es sportlich. Wie Dozent Mahdi Sareban vom Salzburger Institut immer wieder anmerkt, braucht es dazu gut standardisierte Rahmenbedingungen. So ein verlässliches Testverfahren ist die Basis für spätere Trainingsempfehlungen. Vereinfacht ausgedrückt, produzieren die Muskeln in Abhängigkeit von persönlicher Veranlagung und Trainingszustand bei ansteigender Beanspruchung zunehmend Laktat, das sie ins Blut abgeben.

Entscheidend ist nun jener Bereich, an dem sich die Neubildung und die Verarbeitung von Laktat die Waage halten. Dieser wird als Individuelle Aerob-Anaerobe Schwelle (IAAS) bezeichnet. Damit lassen sich die unterschiedlich wirkenden Trainingsbereiche darstellen.

Sinnvolles Training sollte persönlich zugeschnitten sein, am besten auf Basis einer Leistungsdiagnostik. Nach heutigem Kenntnisstand sollten intensivere Anteile - bei etwa drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche - fünf bis fünfzehn Prozent des Gesamtumfangs ausmachen.

Besonders effektiv ist das Training bei etwa 80 bis 85 Prozent der Intensität an der IAAS. 60 bis 80 Prozent Ihrer Aktivität sollten sich in diesem Bereich abspielen. Es geht nicht darum, möglichst langsam zu laufen, sondern für sich den richtigen Mix zu finden. Dazu gehört auch Zeit zur Regeneration, denn die Leistungssteigerung erfolgt nicht beim Training, sondern durch Anpassungsvorgänge danach.

Training muss nicht gleich Gift sein, wie es Paracelsus ausdrückte, aber Training bedeutet tatsächlich Stress. Und um diesen möglichst optimal in eine verbesserte Leistungsfähigkeit umzulegen, braucht es die richtige individuelle Dosis - denn "allein die Dosis macht's".

Johannes Langer ist Veranstalter des Salzburg Marathon und betreut als Diplomtrainer neben den Marathonrekordlern Eva Wutti und Peter Herzog viele Sportlerinnen und Sportler, die durch das Laufen ihre Leistungsfähigkeit steigern, vor allem aber ihre Gesundheit stabilisieren wollen.