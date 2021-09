Die Drei-Siebtel-Schlossherrin

Schon als Kind wollte Elisabeth Mayer in altem Gemäuer wohnen. 1986 ist sie in eines gezogen - in eine permanente Sparkasse, wie sie sagt.

SN/ricky knoll Ein zwölf mal zwölf mal zwölf Meter großer Würfel plus Turm ist SchlossPuchstein in Puch. Gut ein Drittel davon hat Elisabeth Mayer im Herbergseigentum erworben.