Die Geschichte unserer Zwetschke

Ein Loblied auf die Zwetschke: "Wie ein Kuss von schwellendem Mädchenmund - nur muss sie wie der Kuss von der Quelle genommen werden."

"Denn würzig, süß und schmelzend erquickt die Zwetschke wie ein Kuss von schwellendem Mädchenmund, nur muss sie wie der Kuss von der Quelle genommen werden: Ist sie erst durch die Hände der Bahn und durch die Füße der Post gegangen, so ist mit der blauen Blume ihrer Jungfräulichkeit auch ihr größter Zauber dahin." Schrieb Rudolf Habs im Buch "Appetit-Lexikon" zur Zwetschke. Aber woher kommt dieser lustige Begriff "Zwetschke" eigentlich? Die Zwetschke ist wie die Kriechen, Spillinge, Marunken und Mirabellen eine Pflaumenart. Während die Kriechenfrucht wie auch ihr Kern rundlich ist, ist die Zwetschke lang gestreckt und ihr Kern ist an den Enden spitzer. Die Kriechenarten sind in ganz Südeuropa, der westlichen Türkei, ferner in Armenien beheimatet. Die Kriechen waren schon im 5. Jh. v. Chr. eine besondere Handelsware der Südeuropäer und wurden sogar bis in die westliche Schweiz gebracht. Früher brachten die Menschen besondere Delikatessen oft in Verbindung mit Namen des Herkunftslandes. So ist der Name "Kriechen" vom Volksnamen der Griechen hergeleitet.

Heimat der Zwetschke

Die Zwetschke hingegen kam viel später nach Europa. Ihre Heimat ist im nordwestlichen Gebiet des heutigen Irans, in Kleinasien und Syrien, von wo sie ungefähr im 2. Jh. v. Chr. als "Damaszener" (nach der Hauptstadt Syriens, Damaskus) nach Griechenland und Italien kam. Zu uns nach Österreich gelangte die Damaszener wahrscheinlich erst unter Karl dem Großen um 800 nach Christus. In den folgenden Jahrhunderten veredelten die Byzantiner die Damaszenerpflaume weiter und gaben ihr den Namen "Sebastika" (Königspflaume). Die Sebastika verbreitete sich über den Balkan nach ganz Europa. Aufgrund der slawischen Dialekte wurde aus der Sebastika der schon zwetschkenähnliche Ausdruck "Sveska", bis sie schließlich bei uns als Zwetschke in unsere Sprache eingebettet wurde.

Rezepttipp 1

SN/roland essl Selbst gemacht ein Traum - Germknödel.

Germknödel mit Mohn und Butter

Sechs Portionen

Powidl kommt aus dem Tschechischen "Povidla", einem Fruchtpüree aus Zwetschken, und war schon bei den Römern bekannt, das belegen bei Ausgrabungen gefundene Tongefäße mit Rückständen von Zwetschkenmus. Es ist somit die älteste Art einer Marmelade.

Zutaten: 250 g griffiges Mehl, 25 g Zucker, 20 g Germ, 1/8 l Milch, 10 g Vanillezucker, 3 g Salz, 25 g zerlassene Butter.

Zum Anrichten: 50 g geriebenen Mohn mit 50 g Staubzucker gemischt, zerlassene Butter.

Zubereitung: Germ in der Hälfte der lauwarmen Milch auflösen und mit etwas Mehl zu einem weichen Dampfl verrühren. Mit einem Geschirrtuch abdecken und eine halbe Stunde gehen lassen.

Das aufgegangene Dampfl mit den restlichen Zutaten zu einem Teig verarbeiten, diesen in 6 Teile teilen und zu Kugeln schleifen. Mit einem Nudelwalker zu Talern ausrollen, einen guten Löffel Powidl in die Mitte setzen und die Teigränder nach oben ziehen und verkleben. Mit der verklebten Seite nach unten auf eine bemehlte Platte setzen und zirka ½ Std. aufgehen lassen. Etwas Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, einen Siebeinsatz aufsetzen, die Knödel einsetzen und unter Deckel zirka 12 Minuten dämpfen. Anrichten, mit Mohnzucker bestreuen und mit zerlassener Butter übergießen.

Rezepttipp 2

SN/sw Zwetschkenfleck

Zwetschkenfleck

Zutaten: 400 g Dinkelmehl, ½ Würfel frische Germ, 1 Prise Salz, 80 g Zucker, 80 g weiche Butter, 1 Ei, 1/8 l lauwarme Milch, 1 Kilogramm entsteinte, geviertelte Zwetschken, 1 Packung rotes Tortengelee

Zubereitung: Lauwarme Milch in eine Schüssel geben, das Dinkelmehl, Salz, die zerbröselte Germ, den Zucker, die weiche Butter und das Ei dazugeben und zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Den Germteig zugedeckt in einer Rührschüssel gehen lassen. Wenn sich das Volumen verdoppelt hat, den Teig auf einem mit Butter eingestrichenen Backblech auswalken. Den Teig mit geviertelten Zwetschken dicht belegen und bei 180 Grad Heißluft ca. 20 Minuten backen, aus dem Rohr geben, etwas überkühlen lassen und mit rotem Tortengelee (laut Anleitung) überziehen. Am besten schmeckt dieser Zwetschkenkuchen, wenn er noch lauwarm ist.

Tipp: Wenn man die Germteigschüssel in lauwarmes Wasser stellt, verkürzt sich die Gehzeit um die Hälfte.