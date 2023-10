Die Klänge des Xandi Fuchs

Bald entlockte er auch anderen Utensilien wundersame Töne. Seit Jahren wollten ihn Freunde begeistern, das Tennisspiel zu erlernen. Anlässlich des 40. Geburtstags von Tochter Karin ging der Bastler zum Schein darauf ein. Auf dem Tennisplatz angekommen , schlug er den Schläger mit Absicht einige Male am Tennisball vorbei, um dann zu bemerken: "Ich bleib doch lieber bei der Musik." Xandi Fuchs nahm den vorher heimlich zum Instrument präparierten Schläger an seine Lippen und spielte seiner Tochter ein Ständchen. "Mit diesem Tennisschläger kann man tatsächlich beides, Tennis spielen und musizieren", versichert er. Er hatte den Griff des Sportgeräts ausgehöhlt und mit einem Mundstück versehen.

Als die Almer Alphornbläser zu einer Jubiläumsfeier des Golfclubs Urslau eingeladen waren, dachte sich Xandi Fuchs, dass ein Gag wohl gut ankommen würde. Also musizierte er zum Gaudium der Festgäste auf einem zum Musikinstrument umgebauten Golfschläger.

Xandi Fuchs hat Auftritte in aller Welt

Xandi Fuchs ist mit seinem Alphorn und seinen ganz besonderen Instrumenten berühmt geworden. Das ermöglichte ihm Auftritte in aller Welt. Drei Mal war er mit seinen Kollegen in Japan, bei einer China-Tournee lernte er das riesige asiatische Land kennen, er war in vielen europäischen Ländern unterwegs und musizierte in Island als Straßenmusiker.

"Ich hätte mir ja nie ausdenken können, dass einmal so ein Griss um mich existiert", erklärt der jung gebliebene Pensionist schmunzelnd. Und doch sind ihm Auftritte ganz anderer Art mit Abstand die liebsten: "Nirgends klingt das Alphorn so beeindruckend wie in großen Kathedralen." Xandi Fuchs weiß, wovon er spricht. Er hat die größten Dome zum Klingen gebracht. In Passau, Regensburg, Ulm und Speyer, in Bamberg, Würzburg oder Berlin, in Linz, Salzburg - und sogar den Steffl in Wien.



