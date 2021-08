Die konsequenteste Eierschwammerlsauce der Welt

Heute haben Sie Glück. Wir lüften das Geheimnis von Herbert Ranstls Eierschwammerlsauce: Ein Meisterwerk.

Genuss ist einfach. Auf allen Gebieten. Nehmen wir nur einmal die Tauernautobahn im Sommer. In beiden Richtungen sind Staus. Also nehmen wir einen kurvigen Umweg. In Golling lassen wir die Blechlawine hinter uns zurück und widerstehen mit äußerster Disziplin dem Gasthaus Döllerer. Dann weiter zum Pass Lueg und schweren Herzens am Gasthaus Stegenwald vorbei. Rechter Hand rauscht munter die Salzach und vor uns tut sich ein Fünfsterneblick auf die mächtige Burg Hohenwerfen auf. In Werfen könnte man jetzt auch bei ...