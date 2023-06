Die Kraft des Wassers

Wasserfälle und Klammen üben seit jeher eine gewisse Faszination auf den Menschen aus. Viele davon - in ganz unterschiedlichen Varianten - können in Österreich besichtigt werden.

Wer abseits von glasklaren Badeseen ein bisschen kühle Abwechslung sucht, dem seien Wasserfälle und Schluchten ans Herz gelegt - von denen es in Österreich jede Menge gibt! Viele Klammen sind erschlossen und können (fast immer gegen Entgelt) familienfreundlich auf gut befestigten Wegen durchwandert werden. So schön die Naturschauspiele sind, so oft gibt es für Außenstehende manchmal ein paar Verwirrungen bei den Begrifflichkeiten. Was versteht man eigentlich genau unter einem Wasserfall? Und was ist überhaupt eine Klamm? Eine Schlucht oder etwas anderes?

Der Unterschied zwischen Wasserfall und Klamm

Auf die Schnelle zusammengefasst: Ein Wasserfall ist ein Abschnitt eines Fließgewässers (Fluss, Bach), an dem die Strömung, bedingt durch die Formung des Gesteinsuntergrundes, mindestens teilweise in freien Fall übergeht. Meistens befinden sich gleitende Abschnitte in der Fallstrecke, die oft durch Bildung von Gumpen in stufige Absätze umgeformt werden. Je nach Steilheit der Talstufe können daraus in weiterer Folge treppenartige Kaskaden oder weitständige Abfolgen mehrerer Wasserfälle entstehen.