Die Kur des "Wasserdoktors"

Abhärten und Vorbeugen: Die Kneipp'schen Heilmethoden sind heute gefragter denn je.

"Er war ein Pionier auf dem Gebiet der Naturheilkunde und seiner Zeit weit voraus", sagt die Obfrau des Thalgauer Kneipp-Aktiv-Clubs, Gerti Höller. "Sebastian Kneipp hat nicht nur erkannt, wie bedeutsam der Bereich der Gesundheitsvorsorge ist, sondern auch früh verstanden, dass zwischen Körper, Geist und Seele ein sensibles Gleichgewicht besteht." Davon, dass seine Philosophie in unserer digitalisierten Welt immer stärker an Bedeutung gewinnt, ist sie absolut überzeugt. "Die Kneipp'sche Lehre leitet dazu an, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen und dem eigenen Körper gegenüber achtsam zu sein. Das ist heute wichtiger denn je."

1821 wurde der Namensgeber der Kneippmedizin in Stephansried geboren. Während seiner Studienzeit erkrankte der angehende Theologe schwer an Tuberkulose. Zufällig entdeckte er ein Buch über Kaltwasseranwendungen, die er an sich selbst ausprobierte. Das Unmögliche gelang: Kneipp kurierte sich selbst von seiner schweren Krankheit. Aufbauend auf seinen eigenen Erfahrungen entwickelte der Seelsorger ein Gesundheits- und Therapiekonzept, das er in fünf zentralen Säulen anlegte: Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilkräuter und Lebensordnung. Die prominenteste Säule bildet bis heute das Wasser. "Neben dem allseits bekannten Wassertreten gibt es rund 140 Anwendungen in diesem Bereich", berichtet Gerti Höller, die selbst auch geprüfte Wasserinstruktorin ist. Von Güssen über Waschungen bis hin zu Wickeln lasse sich hier vieles auch problemlos zu Hause anwenden, so die Thalgauerin. Aber wie wirkt Wasser? "Durch kalte oder warme Anwendungen werden auf der Haut Reize gesetzt, die im Körper Reaktionen auslösen", erklärt die Kneippianerin. "Die äußerliche Anregung fördert die Durchblutung des Körpers und der inneren Organe, das Wechselspiel aus Wärme- und Kältereizen stärkt das Immunsystem und härtet ab."