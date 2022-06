Die Lust am Basteln ausleben

Bastelideen für Kinder verschönern Ihren Kleinen den Sommer zusätzlich - und sie sind einfach und kostengünstig umzusetzen.

Blumenstecker basteln

Mit selbst gebastelten Blumensteckern können Sie Blumen- und Gemüsebeete dekorieren. Die Kids können mit Eicheln basteln oder auf Perlen und Bastelton zurückgreifen. Für diesen Blumenstecker benötigen Sie folgende Utensilien: sieben Flaschendeckel pro Blume, einen Schaschlikspieß pro Blume (wahlweise aus Holz oder Metall), Sprühfarben und Lacke in beliebiger Farbe, Pinsel, Heißklebepistole oder anderen Kleber.

Wie eine Blume werden die Deckel mithilfe des Klebers aneinandergeklebt. Ein Deckel ist der Mittelpunkt und die anderen werden um diesen angeordnet. Sobald der Kleber getrocknet ist, kann die Blume beliebig bemalt werden. Beim Einsatz von Sprühfarben (bitte im Freien!) sollten die Erwachsenen das Sprühen übernehmen. Besprüht doch das Kind die Blume, dann bitte mit Schutzmaske. Ist die Farbe getrocknet, kann der Spieß befestigt werden.

Eine Fischlaterne herstellen

Wenn Ihr Kind gerne Tiere mag, wie wäre es dann mit einer Fischlaterne? Dafür brauchen Sie Folgendes: einen weißen Papierlampion mit 20 Zentimetern Durchmesser oder kleiner, zirka 200 Mini-Backförmchen aus Papier (Bodendurchmesser: 3,2 Zentimeter) sowie eine Styroporkugel oder Wackelaugen zum Aufkleben. Außerdem wird benötigt: schwarzer Permanentmaler, bunter Tonkarton im DIN-A4-Format, Bastelkleber, Messer und Laternenstab.

Und dann geht's auch schon los: Schneiden Sie aus dem Tonkarton zwei Seitenflossen, die Rückenflosse und den Fischmund aus. Den kompletten Lampion mit den Mini-Backförmchen bekleben. Besser oben anfangen und spiralförmig nach unten arbeiten. Sobald der Lampion komplett mit Backförmchen bedeckt ist, können der Mund und die Flossen aufgeklebt werden. Dazu einfach etwas Kleber zwischen die Backförmchen und an die Seiten der Förmchen geben. Ganz zum Schluss die Wackelaugen der Fischlaterne aufkleben bzw. die Styroporkugel in der Mitte durchschneiden, diese mit einem schwarzen Punkt bemalen und aufkleben. Und noch den Laternenstab in die Lampenhaltung einhängen.

Ein Spielhaus aus Karton

Auch der Bau eines Kartonhauses, der zirka 30 Minuten dauert, bereitet viel Freude. Dazu benötigen Sie ein bis zwei große bzw. zwei bis drei kleine Kartons, ein Stanleymesser oder eine Schere, Klebeband und - wer möchte - Farben zum Bemalen. Im einfachsten Fall: den Karton zukleben und mit dem Stanleymesser eine Tür ausschneiden. Da es aber ziemlich finster drinnen ist, am besten noch Fenster, ein Satteldach und einen Rauchfang dazubauen. Oder doch lieber Blumenkästen? Sie brauchen nur eine Prise Kreativität.

Natürlich gibt es noch viele weitere Bastelideen für den Sommer, die Ihren Kids ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden, zum Beispiel Girlanden oder Jonglierbälle zum Spielen im Garten basteln bzw. Straßenmalkreide oder eigene Wurfspiele herstellen. Auch Papierflieger, Holzschiffe oder Sandburgen kommen immer gut an.

Windrad, selbst gebastelt

Es sieht einfach so hübsch und fröhlich aus, wenn sich ein buntes Windrad dreht. Für die selbst gebastelten Rädchen benötigt ihr Folgendes: ein festes Papier, das beidseitig bedruckt ist (Quadrat); eine Schere; einen Korken; einen Stock, der an einer Seite spitz ist (Grillspieß oder angespitzter Stab); eine Stecknadel; zwei bunte Perlen, durch deren Löcher die Stecknadel gut passt.

Und so wird es gemacht: Zuerst faltet ihr euer Blatt diagonal, also eine Ecke auf die gegenüberliegende. Drückt den Falz fest und klappt es wieder auseinander. Das Ganze macht ihr nun mit der anderen Seite. Wenn ihr das Papier nun wieder offen vor euch habt, schneidet von den Ecken ausgehend entlang der Faltlinien Richtung Mitte jeweils etwa zwei Drittel - zum Mittelpunkt hin sollte jeweils also das eine Drittel der Linie unberührt bleiben.

Euer Quadrat hat nun acht Ecken. Jetzt nehmt ihr nacheinander jede zweite Ecke und legt sie übereinander in die Mitte. Mit der Stecknadel stecht ihr jeweils ein Loch durch jede Ecke und natürlich auch durch den Mittelpunkt. Wichtig dabei ist: Die Ecken sollten ein wenig übereinander stehen. Sonst reißen sie leichter ein, sobald ein Loch darin ist. Nun fädelt ihr die erste Perle auf die Stecknadel, führt die Nadel durch alle vier Löcher eurer Ecken, dann durch die Mitte des Quadrats und danach kommt die zweite Perle an die Reihe. Als Abschluss dient der Korken. Der Stock kommt nun noch als Halterung von unten in den Korken.

Hoffen wir also auf einen Wind, der euer Rädchen tanzen lässt.

Mehr Infos:

bastelnmitkids.de

www.besserbasteln.de

Zum Schluss zwei kulinarische Tipps

Süßer Spieß vom Rost

Schiebt Marshmallows und eure Lieblingsfrüchte auf einen Spieß. Ein Erwachsener soll euer Dessert wenige Minuten auf dem Griller brutzeln - nicht direkt über den Flammen! Auskühlen und: Guten Appetit!

SN/Val Thoermer - stock.adobe.com Spieße

Eisiges Erdbeer- Erfrischungsgetränk

Ein halbgefrorenes Eis zum Trinken wird Slush genannt. Die Konsistenz erinnert an matschigen Schnee - eine ideale Erfrischung an heißen Sommertagen. Für unsere Variante haben wir Erdbeergeschmack gewählt.

Sie benötigen: tiefgekühlte Erdbeerstücke, Zucker oder Sirup zum Süßen, Erdbeersaft, Eiswürfel (bzw. Crushed Ice) und einen Standmixer. Mixen Sie zuerst die Erdbeerstücke mit dem Zucker und dem Erdbeersaft - es sollte ein cremiges Püree entstehen. Im zweiten Schritt kommen die Eiswürfel hinzu. Mixen Sie so lange weiter, bis die Mischung eine gute Trinkkonsistenz hat.