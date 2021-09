Die Meister der Zeit: Uhrmacher

Der Uhrmacher ist ein Handwerker, der an einem außergewöhnlichen, technischen, präzisen und robusten Mechanismus arbeitet.

Eine Uhr zeigt exakt die Zeit im Sommer wie im Winter, bei extremer Hitze bis zu Minusgraden, 24 Stunden am Tag, und das jahre- bis jahrzehntelang ohne Service. Eine Uhr soll von elegant bis sehr robust die genaue Zeit anzeigen. Natürlich sind bei einem unsachgemäßen Gebrauch Schäden vorherbestimmt. Da kommt der Uhrmacher ins Spiel, er repariert und wartet alle Arten von mechanischen und elektronischen Armbanduhren und Großuhren. Außerdem werden antike Zeitmesser repariert und restauriert und so wird der Werterhalt der Uhren gesichert.

Hochemotionales Produkt

Sie beschäftigen sich im überwiegenden Maß mit Gegenständen, die wertbeständig und extrem langlebig sind. Uhren sind ein hoch emotionales Produkt, das auf der Haut getragen und oft über Jahrzehnte nicht gewechselt wird, aber trotzdem seine Gültigkeit behält.

Die mechanische Uhr, und damit auch dieses Handwerk, erlebt in den vergangenen Jahren eine unglaubliche Renaissance. Die Menschen sehnen sich nach Beständigkeit und bekommen so vom Uhrmacher durch ein Service die Wiederherstellung der Uhr im Originalzustand.

Uhrmacher gefordert am Ball zu bleiben

Neue Technologien halten auch in dieser Branche Einzug und fordern die Uhrmacher heraus, sich diesen zu stellen. Spezialmaschinen, Werkzeuge und Schulungen sind ein Muss, wenn man am Ball bleiben will. Der moderne Handwerker wird jedoch auch mit historischen Objekten konfrontiert, die ein andersartiges Vorgehen erfordern, als es in einer konventionellen Handwerksausbildung gelehrt wird. Hierbei wird ein breites Wissen über längst kaum mehr ausgeübte historische Handwerkstechniken gefordert, ebenso die Kenntnis der in früheren Zeiten verwendeten Materialien. Zudem können umfangreiche Recherchen in der Fachliteratur oder in Archiven und Museen erforderlich sein, um etwa das mutmaßliche Aussehen fehlender Teile zu ermitteln. Auch die genaue schriftliche und bildliche Dokumentation der ausgeführten Arbeiten ist bei einer fachgerechten Restaurierung häufig gefordert.

Kauf global - Service lokal

Der Konsument kauft zwar heute teilweise global ein, das Service wird aber immer lokal in Anspruch genommen. Hier hat der Uhrmacher (28 Betriebe gibt es nur mehr im Bundesland Salzburg) die große Chance, seine Kunden zu akquirieren und zufriedenzustellen. Der Beruf des Uhrmachers kann in Form der klassischen dualen Ausbildung oder über die Fachschule Karlstein erlernt werden. Nachdem Ausbildungsplätze sehr rar sind, ist die Fachschule zu empfehlen. Vor fast 150 Jahren, also noch während der Monarchie, wurde die Uhrmacherschule in Karlstein gegründet. Heute sind die Absolventen der top-ausgestatteten Präzisions- und Zeitmesstechnikschule international erfolgreich. Die vierjährige Ausbildung zum Uhrmacher mit der anschließenden Meisterprüfung wird auch bei jungen Menschen immer beliebter.

