Die Muttermorphose - unbotmäßige Gedanken zum Muttertag

Bekomme Kinder, haben sie gesagt. Du wirst es lieben, haben sie gesagt. Jetzt, nach zehn Jahren kann ich sagen: Stand der Dinge - Augenringe.

Zugegeben, so kurz nach der Geburt war alles halb so schlimm: Als Neo-Eltern hat man diesen hauseigenen Hormoncocktail, den übermüdete Bank-Manager nur durch illegale Drogen erreichen. Und man hat diesen Jungeltern-Stolz an sich: Wie kleine Orden schleppt man seine Augenringe durch den Tag - immerhin sind sie Zeichen, dass man jetzt in einem exklusiven Club aufgenommen wurde. Eintrittskarte ist das Durchtrennen der Nabelschnur - Austreten ist nicht vorgesehen.

Die Magie der ersten Monate ist irgendwann dahin. Dafür kommt ...