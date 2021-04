Die nächste Winzer-Generation

Es gibt verschiedene Ansätze, wenn die nächste Generation in ein Weingut einsteigt. Manche schaffen sich zum etablierten, oft klassischen Stil der Eltern eine eigene, unkonventionelle Marke.

Sie sind smart, ausgesprochen fesch und mit Feuereifer bei der Arbeit. Stefanie und Susanne Renner haben vor sieben Jahren beschlossen, im elterlichen Weingut in Gols am Neusiedlersee mitzutun. Wobei das lange Zeit nicht wirklich klar gewesen war. Ihre Eltern, Birgit und Helmuth, taten damals das einzig Richtige: Ruhe bewahren und ihren Kindern ohne Druck Freiheit zur Entwicklung lassen. Susanne war Modedesignerin bei "Schella Kann" in Wien, Stefanie hat Technische Mathematik und Wasserwirtschaft studiert. Ganz weg waren sie trotzdem nie. Aber ...