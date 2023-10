Die gesunde Sojabohne liebt das pannonische Klima

Anfangs produzierte sie daheim in der Küche. "Auf Dauer war das nicht optimal. Zwar erfüllte ich alle Hygienevorschriften, aber der Alltag mit der Familie wurde mühsam." Nach einigem Herumsuchen in der Gegend nach einem geeigneten Objekt fiel die Entscheidung: es sollte doch ein Neubau werden, gleich nebenan zur Wohnung, mit Tatkräftiger Unterstützung von Ludwig Birschitzky. "Wir haben ein Ökohaus gebaut, aus einem Holzfaser-Baustoff und mit Lehmputz innen, wo ich nun auf 50 Quadratmeter meine Produkte herstelle."

Die Herkunft der Sojabohnen ist entscheidend für ihre eigenen Ansprüche. Sie beansprucht nur einen kleinen Teil der Anbaufläche ihres Partners - weniger als ein Hektar - und produziert monatlich etwa 120 Kilogramm Tofu, bei besonders großer Nachfrage bis zu 75 - 90 Kilogramm pro Woche. Im September werden die im Frühjahr gesäten Sojabohnen per Mähdrescher geerntet. Die reifen Bohnen müssen erst in eine Trockenreinigungsanlage und werden bis zur Weiterverarbeitung gelagert. "Dann werden die Bohnen eingeweicht, etwa einen Tag lang im kalten Wasser, um sie sodann noch einmal zu waschen. Nach dem Abseihen werden die Bohnen mit Wasser vermahlen."

Flüssigkeit und "Okara"

Ihre Spezial-Steinmühle trennt die rohe milchähnliche Flüssigkeit von den Feststoffen, dem sogenannten "Okara". "Okara ist ebenfalls sehr wertvoll und kann weiterverkocht werden." Die rohe Flüssigkeit enthält einen hohen Anteil an pflanzlichem Eiweiß, ist jedoch für Menschen unverdaulich.

Mithilfe von Edelstahl-Töpfen befördert sie die gewonnenen pflanzliche "Milch" in den Milchkocher mit automatischem Rührwerk. Die fertig gekochte Milch wird auf Gerinnungstöpfe aufgeteilt. "Die Sojamilch kann ähnlich wie normale Kuhmilch zu Käse weiterverarbeitet werden. Ich verwende statt dem Lab das Gerinnungsmittel Nigari, dessen Hauptbestandteil Magnesiumchlorid ist. In Wasser gelöst, gebe ich es sehr vorsichtig zu der etwa 90 Grad heißen Sojaflüssigkeit. Dieser Vorgang ist sehr heikel, aber sehr entscheidend für die Qualität", betont die Tofu-Produzentin.

Ausflocken zum "Bruch"

Je nach Bedarf setzt sie Kräuter, Chili oder andere Gewürze zu. Nach etwa 25 Minuten ist das Sojaeiweiß zu seidigen Brocken geronnen - dem sogenannten "Bruch" -und schwimmt in klarer "Molke". Den Bruch schöpft sie in mit Baumwolltüchern ausgelegte Presskästen und überlässt der pneumatischen Tofupresse den nächsten Arbeitsschritt. Nach weiteren 15 bis 20 Minuten kommen die dampfenden Tofublöcke aus ihren Presskästen, die sofort geschnitten und in ein kaltes Wasserbad gelegt werden. "Dadurch wird die restliche Molke ausgewaschen. Die rasche Abkühlung ist für die Haltbarkeit des unpasteurisierten Tofus wichtig."

Die nötigen Techniken hat Ulla Wittmann bei einem Berater gelernt, der selbst Tofu produziert. "Er ist mir auch bei der Maschinen-Auswahl und der Küchenplanung mit Rat und Tat zur Seite gestanden und hat mich eingeschult. Meine Mühle, die großen Kochtöpfe mit etwa 70 Litern Fassungsvermögen sowie die Tofupresse habe ich aus Taiwan bezogen, zu damals recht günstigen Konditionen. Heute würden diese Edelstahlprodukte wahrscheinlich das doppelte kosten."

18 verschiedene Produkte

Tofu herstellen ist eine arbeitsintensive Angelegenheit. "Es ist auch körperlich anstrengend, die schweren Töpfe zu heben und stets alles einwandfrei hygienisch zu putzen. Gerade jetzt haben wir Hochsaison, zusätzlich liefere ich aus." Insgesamt 18 verschiedene Produkte hat die mittlerweile zur Burgenländerin gewordene Frau unter dem Namen "Manufaba" im Angebot. Der Markenname leitet sich von "Hand" (lat. "manus") und "Bohne" (lat. "faba") ab. Der Name bedeutet also so viel wie "handgemachte Bohne", passend für handgefertigte Sojabohnenprodukte. Neben dem schnittfesten, seidenzarten Tofu, der sich durch hochwertigen Proteingehalt und dezentem Eigengeschmack auszeichnet, stellt die Spezialistin auch "Tempeh" aus rohen, fermentierten Sojabohnen her. Frisch, also roh, schmeckt Tempeh nussig, pilzig, käsig - ähnlich wie Camembert. "Das habe ich in Indonesien kennengelernt, dort findet es sich in jedem Eintopf. Man kann's aber auch - ähnlich wie Tofu - knusprig braten und hat ein wenig mehr Eigengeschmack." In ihrem kleinen Laden bietet Ulla Wittmann auch Soja-Laibchen aus Okara, die viele Eiweiß- und Ballaststoffe enthalten, an, ebenso Tofuaufstriche. Fertiggerichte im Glas, wie beispielsweise Spaghettisauce "Tofunese", Linsengerichte, Kürbiscurry und Knabbersoja.

Sie wollen mehr zu dem Thema erfahren? Dann lesen Sie weitere Artikel in der Beilage „Burgenland - Kulinarisches Bundesland“ – ab 12. Oktober kostenlos im E-Paper oder in der SN-App.

Download für Tablets/Smartphones