Die Vielfalt des Turnens

Das Turnen gilt als perfekte sportliche Basis, denn fast nirgends werden so viele sportmotorische Fähigkeiten geschult wie bei dieser Sportart. Der ideale Einstieg beginnt beim Eltern-Kind-Turnen.

Der Turnsport ist extrem vielseitig und umfasst verschiedenste Disziplinen: Als klassische Disziplinen des Turnens gelten das Gerät- und das Trampolinturnen. Bei den Männern sind im Wettkampfbereich folgende Geräte üblich: Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung (über Sprungtisch, Pferd, Kasten oder Bock), Barren und Reck. Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden werden dagegen bei den Wettkämpfen der Frauen geturnt. Bei den Junioren und im Breitensport allgemein gibt es diverse Abstufungen. Darüber hinaus werden unter anderem auch die allgemeine Gymnastik und Rhythmische Sportgymnastik, die Aerobic und Akrobatik sowie Rope Skipping (Seilspringen), Rhönrad oder Voltigieren als Teildisziplinen des Turnens angesehen - zumindest im erweiterten Sinne.

Das Turnen ist Hobby und Freizeitspaß in einem - und es ist wie so viele andere Sportarten eine äußerst gute Lebensschule. "Beim Turnen ist man nicht wie bei anderen Sportarten ständig in Zweikämpfe verwickelt, man ist selbst sein eigener Gegner", so Johann Pichler, Obmann der Turn-Gym-Union-Salzburg (TGUS). In den Salzburger Turnvereinen trifft man auf viele Gleichgesinnte und bekommt eine sehr solide und gute Ausbildung, um das Turnen hobbymäßig oder eben doch professioneller auszuüben.

Perfektes Ganzkörpertraining

Turnen gilt als die wichtigste der drei (olympischen) Grundsportarten - die beiden anderen sind Leichtathletik und Schwimmen. Das bestätigen wissenschaftliche Untersuchungen: Denn kaum eine Sportart vermittelt uns die Grundbewegungsarten und -fähigkeiten wie Koordination, Kraft, Schnelligkeit, Körpergefühl, Balance und Geschicklichkeit auf derart eindrucksvolle Art und Weise. "Es ist eine ,Rundum-Ausbildung' des Körpers. Ein Turner muss alles können, er muss beweglich und schnellkräftig sein, braucht eine gute Koordination, muss aber auch zäh und ausdauernd und stark im Kopf sein", verrät Wolfgang Mayrhofer, Obmann des ATSV Gnigl.

Als erster Einstieg zum Turnen wird das Eltern-Kind-Turnen gesehen, das bereits ab einem Jahr und bis maximal drei Jahre ausgeübt werden kann. Beim Turnen an Geräten soll nicht das Erlernen formgebundener Übungen im Vordergrund stehen. Mithilfe bestimmter Bewegungsformen wie Springen, Stützen, Hängen, Schwingen und Balancieren kann das Kind neben den einzelnen Turngeräten auch den eigenen Körper erforschen - die Sicherung an den Geräten übernehmen die Eltern. Das schafft ein Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kind. "Beim Turnen mit Kindern sollten viele spielerische Elemente miteingebaut werden", erklärt Irina Andorfer vom Turnverein Kuchl und ergänzt: "Man kann viel auf Kästen und Matten machen, die Kinder zum Beispiel gesichert auf der Reckstange schwingen lassen. Gehen, laufen, hüpfen, krabbeln - da gibt es viele Elemente, die den Kleinen Freude bereiten."

Spaß steht im Vordergrund

An das Eltern-Kind-Turnen schließt sich das Kleinkinderturnen an - typische Elemente, die ins Training integriert werden, sind zum Beispiel Rolle vorwärts/rückwärts, Handstandrolle oder das Schlagen eines Rads. "Man kann verschiedenste Sachen ausprobieren, es muss in erster Linie Spaß machen", sagt Pichler. Wer neben einem gewissen Talent - von sich aus - Entschlossenheit und Ernsthaftigkeit mitbringt, für den kann es bereits mit fünf bis sechs Jahren in Richtung leistungsorientiertes Turnen gehen. Viel wichtiger als jeglicher Leistungsgedanke ist aber, dass die Kinder ganz vielfältige Bewegungsmuster an die Hand bekommen, die ihnen bei der Ausübung anderer Sportarten helfen können. "Turnen ist die Basis bzw. die Grundlage für viele weitere Sportarten", bekräftigt Mayrhofer. Das bringt zum einen Vorteile mit sich, hat aber dem gegenüber den Nachteil, dass Turner aufgrund ihrer Beweglichkeit, Schnellkraft, Koordination und aufgrund ihres Mutes bei Ballsport- oder Leichtathletikvereinen bzw. auch bei anderen Sportvereinen hoch im Kurs stehen.

Gute Turner verfügen zum Beispiel über ein tolles Gleichgewichtsgefühl, das man auch bei Zweikämpfen in Ballsportarten, aber auch in der Leichtathletik und für weitere Sportarten gut und erfolgreich gebrauchen kann - das weckt gewisse Begehrlichkeiten! Grundsätzlich gilt: Je früher man mit dem Turnen beginnt und je öfter man die Bewegungsmuster wiederholt, die für einzelnen Übungen notwendig sind, desto leichter tut man sich im Jugendlichen- und Erwachsenenalter. Das ist beim Turnen ähnlich wie in vielen anderen Sportarten - vielleicht aber sogar noch ein bisschen ausgeprägter!

Mehrere Schnupperangebote

Breitensportler brauchen fürs Turnen keine besonderen Vorkenntnisse. In den Turnvereinen im Bundesland Salzburg, die den drei Sportdachverbänden ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION zuzurechnen sind, gibt es mehrere Schnupperangebote: Diese bieten einen guten Einstieg in die faszinierende Sportart, die aufgrund der Olympischen Bewegung bei Sportfans und -experten einen sehr hohen Stellenwert hat (mehr Infos zu ausgewählten Angeboten der Salzburger Sportdachverbände finden Sie im Kasten auf Seite fünf).

Natürlich kann auch auf der Wiese oder daheim "geturnt" werden - aber nur bis zu einem gewissen Grad. Das bevorzugte Revier eines Turners ist die Turnhalle. Vier bis sechs Trainings pro Woche sind das Minimum, um sich mit anderen talentierten Leistungsturnern überhaupt erfolgreich messen zu können. Der Großteil des Trainings spielt sich für Leistungsturner an den Geräten ab, wobei für das Krafttraining, Dehnen und Aufwärmen viel Zeit eingeplant werden muss. "Turnen auf Leistungsniveau ist eine der komplexesten Sportarten überhaupt. Man braucht viel Geduld und Willen, muss sich auch die Übungsteile sehr gut merken können. Deshalb ist mentales Training ebenfalls ein großes Thema", sagt Andorfer.

Turnen bis ins hohe Alter

In Salzburg existieren mittlerweile nur mehr wenige Turnvereine, die das Turnen auf Leistungsniveau betreiben, dazu zählen u. a. die TGUS, der ATSV Gnigl und der Salzburger Turnverein (STV), mit Abstrichen auch noch ein paar wenige kleinere Vereine. Hier und da gibt es zwar tolle Erfolge, aber zum einen fehlen die großen Aushängeschilder bei den Männern und Frauen und zum anderen die breite Basis an Turnern in den Vereinen.

Die Coronapandemie hat die Situation verschärft: Die Krise brachte nicht nur Herausforderungen finanzieller Art mit sich; auch die sozialen und die gesundheitlichen Auswirkungen sind bis heute deutlich spürbar. "Die Kinder haben in zwei Jahren wirklich viel verlernt, manche können nicht einmal mehr geradeaus laufen. Das stimmt einen schon nachdenklich", führt Mayrhofer aus. Ähnlich sieht das auch Pichler: "Während die Spitzensportler ja weitertrainieren durften, waren für Breitensportler die Turnhallen lange geschlossen bzw. keine Trainings möglich. Die gravierenden Auswirkungen sehen wir heute bei den Kindern - manche sind bei einfachsten Übungen schnell überfordert und auch schwerer zu motivieren als früher."

” Bild: SN/tgus „Am Turnen fasziniert mich die Vielfalt an Bewegungen.“ Johann Pichler, Obmann TGUS

Dabei ist Turnen nicht nur eine Sportart für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, sondern vor allem auch eine ideale Möglichkeit für alle älteren und alten Menschen, um sich körperlich und mental fit zu halten. Senioren, die regelmäßig Gymnastik betreiben, sind beweglicher, verbessern Kraft und Ausdauer und trainieren zudem auch den Kopf - ein ideales sportliches Training!

An einem Strang ziehen!

Die Hoffnung der Turnvereine im Bundesland Salzburg ist nun natürlich, dass die Turnhallen offen bleiben und wieder mehr und mehr Menschen zum Turnen (zurück)kommen. Zum Teil gibt es schon wieder positive Tendenzen, so manch verloren geglaubtes Mitglied sehnt sich nach einem kurzzeitigen Austritt während der Pandemie bereits wieder nach den Trainings in der Turnhalle - dabei ist auch der soziale Aspekte nicht zu unterschätzen, denn in den Turnvereinen ist jeder, der sich ausprobieren will, willkommen. Die meisten Trainer, Funktionäre und Vereinsverantwortlichen wissen, dass es als Randsportart ohnehin nur gemeinsam geht: Deshalb sind Kooperationen wie zum Beispiel zwischen der TGUS und dem ATSV Gnigl sehr wichtig - denn das Geld ist oft knapp und muss bestmöglich eingesetzt werden.

Ausgewählte Angebote der Sportdachverbände

ASKÖ

ATSV Gnigl Salzburg

Der 1921 gegründete Athletic Sportverein bietet Turnen, Gymnastik und Showdance an. Die Sektion Turnen ist in Leistungs- und Breitenturnen unterteilt. Das Ziel besteht darin, Breitensport und Leistungssport zu betreiben, die Kinder- und Jugendarbeit zu fördern und das Vereinsleben bei Events zu pflegen. Trainiert wird am Campus Gnigl.

Infos:

Tel.: +43 664 / 411 9315 (Wolfgang Mayrhofer)

ATSV Hallein

Der ATSV Hallein wurde 1908 gegründet und ist damit der älteste ASKÖ-Turnverein im Bundesland Salzburg. Neben Kleinkinderturnen gibt es auch diverse Angebote für Erwachsene wie z. B. Rückengymnastik etc. Der ATSV verfügt auch über eine Männerriege. Trainiert wird in der Neuen Mittelschulen Burgfried.

Infos:

Tel.: +43 664 / 3418166 (Elfriede Zambelli)

elfriede.zambelli@a1.net

ASVÖ

Salzburger Turnverein

Der Salzburger Turnverein (STV) - in der Rupertgasse 11 in 5020 Salzburg beheimatet - wurde 1861 gegründet und gilt damit als der älteste ASVÖ-Turnverein im Bundesland Salzburg. Dreh- und Angelpunkt des Vereins ist das Geräteturnen, es wird aber zum Beispiel auch Rhythmische Gymnastik angeboten. Turnbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die das Turnen einmal ausprobieren wollen, sind jederzeit herzlich willkommen!

Infos:

sekretariat@stv1861.at, www.stv1861.at

Turnverein HIB Saalfelden

Beim Turnverein HIB Saalfelden, der erst seit Kurzem in der ASVÖ-Familie und damit der jüngste ASVÖ-Turnverein in Salzburg ist, wird in der Lichtenbergstraße 13 in 5760 Saalfelden trainiert. Insgesamt gibt es drei verschiedene Trainingsgruppen - die Kurse finden am Freitag (Gruppe 1) bzw. am Sonntag (Gruppe 2 und Gruppe 3) statt.

Infos:

pam.edenhauser@sbg.at, www.gymnasium-saalfelden.at/aktuelles/2022/02/turnverein-hib-saalfelden

SPORTUNION

TGUS Salzburg

Geboten wird ein besonders vielseitiges Kursprogramm für alle Altersgruppen von zwei bis 80 Jahren. Geturnt wird im Breitensportbereich der Kinder und der Erwachsenen und im Leistungsbereich in den Sportarten Kunstturnen, Rhythmische Gymnastik, Showdance, Akrobatik, Rhönradturnen und Trampolinspringen. Ziel ist es, ein breites sportliches Angebot für alle Altersklassen zu gewährleisten und die vielen sportlichen Talente zu fördern.

Infos:

Tel.: +43 662 / 84094811, office@tgus.org

Mittersiller Turnverein

Alle von zwei bis 80+ Jahren können gerne jederzeit schnuppern kommen und natürlich dem Verein beitreten. Angeboten wird Mutter-Kind-Turnen, Kinderturnen, Volleyball, Gymnastik, Wirbelsäulen-Gymnastik, Geräteturnen und vieles mehr. Im Bereich Leistungssport gibt es für Jugendliche die Gruppe Turn10. Treffpunkt:NMS/Borg Mittersill, Felberstraße 3-5.

Infos:

info@turnen-mittersill.at

