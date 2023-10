Edi, der Profi

""Der Servicemann und der Athlet sind im besten Fall ein eingespieltes Team und vertrauen einander blind."" Edi Unterberger Servicemann





BILD: SN/JOERG MITTER / LIMEX IMAGES Mit Ski-Superstar Marcel Hirscher feierte Edi Unterberger zahlreiche Erfolge – auch heute arbeitet er bei Van Deer–Red Bull Sports eng mit ihm zusammen.

Marcel Hirscher, Hermann Maier, Michael Walchhofer, Aksel Lund Svindal: Du hast mit den besten Skifahrern der Welt zusammengearbeitet. Wie kam es dazu, dass du dir einen so guten Ruf im Skizirkus erarbeitet hast? Das hat sicherlich auch viel mit Glück zu tun, zur richtigen Zeit den richtigen Athleten zu haben, der das Potenzial zum Gewinnen hat. Ich war stets hochmotiviert, die Topathleten zu betreuen. Die Unterstützung meiner Familie, die leidenschaftliche Fans waren, spielte dabei auch eine große Rolle. Darüber hinaus hatte ich das Privileg, stets qualifizierte Lehrer zu haben, von denen ich lernen konnte. Ich war immer offen für neue Lernmöglichkeiten und bemühte mich, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ich ließ mich von erfolgreichen Kollegen inspirieren, und Ferdinand Hirscher war vor allem im technischen Bereich ein wichtiger Mentor, da ich, bevor ich mit Marcel Hirscher zusammengearbeitet habe, hauptsächlich im Speed-Bereich tätig war. Wenn man mit Fachleuten aus der Szene redet, verwenden sie in Verbindung mit dir oft die Bezeichnung "Materialguru". Ein Titel, den man nicht einfach so bekommt, der hart erarbeitet ist. Im Grunde genommen halte ich den Titel "Guru" für etwas überbewertet. In diesem Geschäft zählen vor allem Erfahrung, Motivation und Ehrgeiz. Diese Eigenschaften führen einen in die richtige Richtung und tragen mehr zur Anerkennung bei als der Titel "Guru", den ich eher überhöre. Gibt es Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Absolut, es gibt viele denkwürdige Momente! Sportlich betrachtet gehören dazu zweifellos olympisches Gold, Gesamtweltcupsiege oder WM-Gold bei einer Heim-WM. Ein ganz besonderes Highlight waren die knappen und bis zum Schluss spannenden Rennen, bei denen Marcel Hirscher im Kampf um den Gesamtweltcupsieg gegen Beat Feuz eine beeindruckende Leistung zeigte. Den Weltcupsieg, den er als Techniker und ohne viel Aufwand in Richtung Speed-Disziplinen im Super-G in Beaver Creek feiern konnte, gehört zweifelsohne auch zu meinen persönlichen Highlights. Die Heim-WM in Schladming war auch ganz speziell. Der Druck, eine Goldmedaille für Österreich zu gewinnen, war enorm. Es war erstaunlich zu sehen, wie Marcel Hirscher damals mit diesem Druck umging und der Nation das bot, was alle so sehnsüchtig erwarteten. Es gab zahlreiche bewegende Momente, darunter der Triumph von Hermann Maier nach seinem schweren Sturz und die damit verbundene Goldmedaille. Aber auch der WM-Titel von Henrik Kristoffersen war etwas ganz Spezielles, nach dem Materialwechsel in unserer ersten Saison als Ausrüster. Was waren für dich als Servicemann die größten Erfolge? Für mich persönlich war es ein großer Erfolg, mit den Athleten, mit denen ich gearbeitet habe, Erfolge wie Gesamtweltcupsiege, olympisches Gold und WM-Gold zu feiern. Diese Momente sind für mich die bedeutsamsten und zeigen, dass harte Arbeit und Engagement sich auszahlen.

BILD: SN/JOERG MITTER / LIMEX IMAGES Edi Unterberger hat mit Ferdinand Hirscher (rechts) einen kongenialen Partner gefunden, um das Material immer weiterzuentwickeln.

Du bist aktuell im Team Van Deer-Red Bull Sports um Marcel Hirscher. Wie intensiv und auch inspirierend ist das Arbeiten an den perfekten Abstimmungen mit dem wohl akribischsten Materialtüftler, der je im Weltcup gefahren ist - und seinem Vater Ferdinand? In der Zeit, in der ich als Servicemann für Marcel Hirscher gearbeitet habe, hat sich stets alles um die Optimierung des Materials gedreht. Und so ist es auch heute im Team. Die Vorschläge von Marcel und Ferdinand Hirscher werden mit großer Motivation aufgenommen, umgesetzt und weiterentwickelt. Im alpinen Rennsport zu glauben, man sei bereits perfekt, ist ein Irrtum. Auch zu glauben, gut zu sein, ist ein Irrtum. Denn in diesem Berufsfeld muss man kontinuierlich neue Ansätze ausprobieren und testen. Die Arbeit ist sehr inspirierend, da wir immer an neuen Ideen und Verbesserungen arbeiten, deren Ergebnisse dann auf dem Schnee sichtbar werden. Unser gemeinsames Ziel ist es, das Material und das Skifahren auf eine neue Ebene zu heben - ein Ziel, das auch Marcel Hirscher immer antreibt.

BILD: SN/JOERG MITTER / LIMEX IMAGES Auch Slalom-Weltmeister Henrik Kristoffersen (rechts) vertraut auf die Tipps von Servicemann-Legende Edi Unterberger.

Ihr habt den aktuellen Slalom-Weltmeister in euren Reihen: Wie viel lässt sich ein Henrik Kristoffersen von seinem Servicemann bei der Skiauswahl und Skipräparierung beraten? Der Servicemann und der Athlet sind im besten Fall ein eingespieltes Team und vertrauen einander blind. So ist es auch bei Henrik Kristoffersen und seinem Servicemann Raphael Hudler, der über sehr viel Erfahrung verfügt. Natürlich erhalten sie auch ständig Ratschläge von Ferdinand und Marcel Hirscher. Am Ende liegt die Entscheidung darüber, welches Material gefahren wird, jedoch beim Athleten selbst. Der Servicemann steht ihm zur Seite und berät ihn nach bestem Wissen und Gewissen. Worauf kommt es beim Präparieren eines Skis an? Grundsätzlich ist die Anpassungsfähigkeit entscheidend, um den Ski entsprechend den individuellen Bedürfnissen des Athleten anzupassen. Es geht darum, zu verstehen, was der Athlet benötigt, und die Fähigkeit zu entwickeln, den Ski vielseitig zu präparieren. Im Laufe der Zeit sammelt man Wissen, um verschiedene Athleten in ihrer Karriere mit dem richtigen Set-up auszustatten und zum Erfolg beizutragen. Es ist wichtig, die Bedürfnisse der Athleten von Rennen zu Rennen und im Training immer wieder anzupassen, da die Bedingungen und Untergründe variieren können. Diese Frage erfordert eigentlich ein umfassendes Buch, da viele Faktoren miteinander interagieren. Obwohl es auf den ersten Blick nicht so kompliziert erscheint, wird es durch die Vielzahl der Variablen - wie unterschiedliche Bedingungen und Untergründe - tatsächlich sehr komplex. Wie würdest du die Unterschiede der Präparierung einer Weltcuppiste und einer Skipiste beschreiben? Es ist für den Hobbyskifahrer oft schwer vorstellbar, wie man auf einer Weltcuppiste mit einer extrem eisigen Oberfläche überhaupt Ski fahren kann. Der markanteste Unterschied besteht darin, dass eine Weltcuppiste oft so präpariert ist, dass sie einer Eislaufbahn gleicht. Ein gut präparierter Ski sollte auf verschiedenen Pisten ein gutes Fahrverhalten bieten, aber es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Pisten. Eine Weltcuppiste erfordert in der Regel mehr Wasser bei der Präparierung. Welche Empfehlung gibst du einem ambitionierten Hobbyskifahrer, um das beste Skimaterial für sich selbst zu finden? Die Produktlinien von Van Deer-Red Bull Sports sind so ausgelegt, dass sie eine breite Palette von Ansprüchen abdecken. Unsere Herstellung ermöglicht es jedem, seine Ski relativ einfach zu präparieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Skigenuss eng mit dem Service verbunden ist. Der Ski fährt sich nicht von selbst. Wenn du lang Spaß mit deinen Ski haben möchtest, ist die Pflege deiner Ski entscheidend.

Der Weg zum optimalen Skierlebnis

BILD: SN/JOERG MITTERER/LIMEX IMAGES Tipp von Edi Unterberger für Hobbyskifahrer: Vertraut beim Skiservice Experten der Sportfachgeschäfte, das sorgt für noch mehr Skispaß auf der Piste.