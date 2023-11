Ein Fest für die Sinne

Mit der Vorweihnachtszeit steht eine der schönsten Zeiten des Jahres vor der Tür. Viele festliche Anlässe lassen uns dann mit Familie und Freunden zusammenkommen. Ganz besonders in den Mittelpunkt rückt dabei ein schön gedeckter Tisch, der sich mit einem durchdachten Farbkonzept und kleinen Kniffen in eine richtige Festtafel verwandeln lässt.

Einen Tisch festlich einzudecken bedeutet mehr, als nur auf die richtige Anordnung von Tellern und Besteck zu achten. Es ist vielmehr eine kreative Tätigkeit, sagt Andrea Hofinger-Gratzer, die Inhaberin von Interior View in Salzburg. "Je mehr Fantasie und Geschmack die Hausherrin oder der Hausherr hat, desto weniger Regeln benötigt man." Einige Details gibt es dennoch, auf die man unbedingt achten sollte. So stellt sich gleich zu Beginn die Frage: Tischdecke, ja oder nein? Eine schöne Tischdecke aus natürlichen Materialien versprüht immer einen Hauch von Eleganz. Wer allerdings seinen Tisch, beispielsweise aus schönem Massivholz, nicht verstecken möchte, der sollte zumindest zu Platzsets greifen. Bei der Farbwahl ist erlaubt, was gefällt.

Klassisch in Weiß, herbstlich in Ocker oder weihnachtlich in Rot

Besonders angesagt sind im Herbst vor allem warme Farben, weiß Hofinger-Gratzer: "Braun, das an das warme Rotbraun der Kastanie erinnert, das Ocker und Terracotta der Kürbisse oder auch Komplementärfarben wie Violett und Petrol lassen den Herbsttisch gemütlich wirken." Im Trend liegen laut der Einrichtungsexpertin außerdem Dunkelgrau und Sand, Karos und feine Streifen. Wenn sich der Herbst schließlich verabschiedet und der Winter Einzug hält, kommen hingegen wieder die klassischen Farben Rot und dunkles Tannengrün zum Einsatz. Wer es dezenter mag, liegt mit Weiß und Creme immer richtig - unabhängig von der Jahreszeit, denn helle Tischdecken wirken von Haus aus klassisch festlich.

Deko und Geschirr farblich aufeinander abstimmen

Das Geschirr darf zu festlichen Anlässen ruhig ein wenig edel sein. Für eher formelle Anlässe ist helles Porzellan die klassische Wahl, während Teller aus Keramik oder Steingut eine eher rustikale Stimmung schaffen. Was die Farbwahl angeht, liegen klassisches Weiß und dezente Naturfarben im Trend. Ideal sei laut Hofinger-Gratzer auch, "wenn man von der gleichen Geschirrserie zwei verschiedene Farben hat und diese ein wenig variieren kann". Ein harmonisches Bild ergeben zum Beispiel Grau oder Blau kombiniert mit Weiß, aber auch ein Schwarz-Weiß-Kontrast kann ein schöner Hingucker sein. Wer beim Geschirr auf Farbe setzt, sollte auf jeden Fall weitere dekorative Elemente eher dezent und unbedingt aus derselben Farbpalette wählen, damit die Tischdeko nicht zu unruhig wird. Schöne Akzente auf der festlichen Tafel lassen sich neben dem Geschirr auch mit dem Besteck setzen. Dafür sollten Messer und Gabel nicht nur funktional sein, sondern im besten Fall die Ästhetik des Tisches ergänzen. Besteck in Silber oder Gold sieht immer elegant aus, eine Kombination mit Perlmutt kann noch einen Hauch von Glamour hinzufügen.

Servietten - ein absolutes Muss einer jeden festlichen Tafel

Ein absolutes Muss auf jeder Festtafel sind Servietten, wobei Servietten aus Stoff um ein Vielfaches festlicher wirken als solche aus Papier. Kunstvoll gefaltet und auf das Farbkonzept der festlichen Tafel abgestimmt, sind sie nicht nur von praktischem Nutzen, sondern zugleich hübsche Deko. Wem das Falten zu aufwendig ist, der greift am besten zu Serviettenringen. "Ob aus Leder, Metall, Bast oder auch selbst gemacht mit Bändern und Platzkärtchen - Serviettenringe sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente", sagt die Einrichtungsberaterin.

Zusätzlicher Wow-Effekt durch Kerzen und Blumen erwünscht

Für einen zusätzlichen Wow-Effekt in Sachen Tischdekoration sorgen Blumen und Kerzen, allerdings nur, wenn der Tisch auch groß genug ist, so Hofinger-Gratzer. "Für Kerzenständer am Tisch braucht man schon einen einen Meter tiefen Tisch, um nicht beengt zu essen." Als Alternative kann Kerzenlicht, eventuell auch auf einer nebenstehenden Anrichte, für wohlige Atmosphäre sorgen. Generell gilt bei der Entscheidung für Kerzen als dekoratives Element: Sie sollten farblich auf den Gesamtlook der Tafel abgestimmt sein und die Kerzenständer - wenn Gold oder Silber - mit dem Metall des Bestecks harmonieren. Wie bei den Kerzen ist auch beim Blumenschmuck darauf zu achten, dass die floralen Arrangements nicht zu hoch sind und so den Blickkontakt und die Unterhaltung zwischen den Gästen beeinträchtigen. Oft genügen kleine Blumengebinde, ausgestreute Blütenblätter oder sogar einfach nur essbare Blüten im Salat, um ein festliches Ambiente am Esstisch zu unterstreichen und diesen nicht zu überladen. Auch natürliche Materialien wie Tannenzweige, Zapfen oder Nüsse fügen sich vor allem rund um die Weihnachtszeit harmonisch in eine festliche Tischdekoration ein.