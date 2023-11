Ein Handwerk, das unter die Haut geht

Was ein Tätowierer auf jeden Fall mitbringen sollte: eine ruhige Hand. "Du musst sehr genau und sehr sauber arbeiten können, alle Sinne beisammenhaben. Denn wenn dir beim Tätowieren ein Fehler passiert, gibt es keinen Radiergummi", gibt Leo zu bedenken. Bei größeren Tätowierungen dauern Sitzungen drei bis vier Stunden, davon meistert meist der Salzburger mit Wiener Wurzeln zwei am Tag. Dieses hochkonzentrierte, filigrane, detailverliebte Arbeiten ist seinen beiden Berufen gemein. Aus seiner Lehre als Porzellanmaler hat er freilich auch Fertigkeiten und die eine oder andere Inspiration mitgenommen. "Wir erlernten die verschiedensten Malereitechniken - von Aquarell über Acryl bis hin zu klassischer Ölmalerei. Die Motive waren ornamental-floral und teilweise aus dem chinesischen Raum", erinnert er sich. "Viele dieser Motive finden sich auch in der heutigen Tattookunst."

Das Tätowieren hat der Wahlsalzburger von Top-Artists auf der ganzen Welt gelernt: Mit einem kleinen Koffer bereiste er die Welt, suchte Orte auf, wo die permanente Körperbemalung traditionell verankert ist: Japan, Tahiti, Amerika. Der Stil des Inhabers des "Naked Trust" ist heute vor allem durch seine Reisen nach Asien beeinflusst. "Ich sehe mich allerdings nicht als traditionellen Japan-Stil-Tätowierer. Meine Drachen, Kois und Geishas sind weit weg von klassischen Vorlagen."



Kostspielige Ausbildung

Grundsätzlich kann in Österreich jeder Erwachsene Tattoo-Artist werden. Eine staatlich geregelte Lehre gibt es nicht. Was einen Beruf zu einem offiziellen Lehrberuf macht? Norbert Hemetsberger, Lehrlingsreferent der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS), erläutert: "Um Qualitätsstandards und notwendige berufliche Fertigkeiten in ein Berufsbild zu fassen, braucht es den Bedarf aus der Wirtschaft und das Commitment aus der Branche." Das ist durchaus vorhanden: Innerhalb der vergangenen zehn Jahre hat sich die Zahl der Tattoo-Artists laut der Daten der WKS fast vervierfacht. Tätowierer arbeiten allerdings - so wie Auszubildende in einer Pflegelehre, die seit September im Ausbildungsversuch geführt wird - am menschlichen Körper. Wer nicht volljährig ist, darf das laut Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz nur eingeschränkt tun. Das gestalte den Weg zum Lehrberuf schwierig.

Für angehende Tätowiererinnen und Tätowierer heißt das, dass sie während der Ausbildung mitunter nicht nur auf sich gestellt sind, wenn es um Fachwissen, Ausrüstung und Praxis geht, sondern auch finanziell. Und der Weg zur Berufsbefähigungsprüfung bei der Wirtschaftskammer ist ein kostspieliger: An die 20.000 Euro müsse man in die Hand nehmen, bevor man verdient, heißt es in einschlägigen Foren. Allein ein zweimonatiger Wifi-Kurs zur Vorbereitung auf die Prüfung beläuft sich auf 6300 Euro.