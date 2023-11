Ein fröhlicher Kaktus für Weihnachten

Er kommt aus Brasilien und lebt teilweise auf Bäumen - der Kaktus, der rund um die Weihnachtszeit blüht.

Botanisch heißt der Weihnachtskaktus Schlumbergera truncata. Diese Art wächst oft auch am Boden des Urwalds und gehört seit ewigen Zeiten zu den typischen Weihnachtspflanzen. Wie der Weihnachtsstern reagiert diese Pflanze auf Licht und beginnt immer dann zu blühen, wenn die Nacht länger als der Tag ist.

Die Pflanze wünscht einen hellen, nicht unbedingt vollsonnigen Standort mit Schutz vor Mittagsonne. Sie liebt mäßige Wärme und verträgt gut die üblichen Zimmertemperaturen. Die Pflanze schätzt feuchte Luft und sollte deshalb ab und zu besprüht werden. Absolut tödlich für diese Pflanze ist aber ein permanentes Fußbad! Also nach dem Gießen das überschüssige Wasser aus dem Untersetzer oder Übertopf entfernen. Der Weihnachtskaktus liebt kalkfreies Wasser, da er am ursprünglichen Standort nur vom Regen mit Feuchtigkeit versorgt wird.

Pflege und Vermehrung des Weihnachtskaktus

Im Verlauf der Wachstumszeit ist regelmäßig, wenn auch etwas zurückhaltend mit gelegentlich schwachen Düngergaben, zu gießen. Ab Juni kann die Pflanze leicht schattig und vor Regen geschützt im Garten aufgestellt werden, allerdings ist sie dort vor Schnecken zu schützen. Im Sommer ist auch der beste Zeitpunkt, den Kaktus durch Stecklinge zu vermehren!

Ab September kommt er ins Haus und wird nun extrem sparsam gegossen. Diese Ruhezeit ist besonders für die Blütenbildung wichtig - sonst gibt es danach nur frische Blätter, aber keine Blüten. Dabei ist es durchaus möglich, dass sich einzelne Blattglieder infolge des Wassermangels blauviolett verfärben, jedoch dürfen die Glieder nicht zu stark schrumpfen. Es erfordert also ein wenig Fingerspitzengefühl.

Ende Oktober beginnt die Pflanze, Blütenknospen anzusetzen. Vor allem dann, wenn sie kein zusätzliches Kunstlicht abbekommt.

Beginnt sie zu blühen, wird etwas mehr gegossen. Die Temperaturen, besonders bei Nacht, sollten um 15 °C liegen. Was die wenigsten wissen: Beginnt man gleich nach der ersten Blühphase neuerlich mit einer Ruhezeit, kann es ein zweites Mal zur Blüte kommen!

Alle paar Jahre ist der Weihnachtskaktus in eine humose, lockere Blumenerde mit Quarzsand und Pinienrinde zu verpflanzen. Am besten nimmt man dafür die in Packungen erhältliche Kakteenerde und mischt sie mit ein wenig Orchideensubstrat. An Blütenfarben gibt es mittlerweile eine ganze Palette, die vom traditionellen Rot bis zu Rosa, Violett, Gelb und nun sogar Reinweiß reicht.