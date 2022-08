Ein Koch sieht schwarz

Die dunklen Seiten eines Klassikers. Mord, Kannibalismus und Blutopfer. Goethes "Iphigenie auf Tauris" ist ein brutales Stück, das heute in Roland Essls Kochschule in Fuschl am See mit Majoran entschärft wird.

Zwei Aufführungen der "Iphigenie auf Tauris" stehen noch auf dem Programm der Salzburger Festspiele. Johann Wolfgang von Goethe hat sich für dieses Drama der griechischen Mythologie bedient. Und zwar der Euripides-Tragödie. Diese Geschichte ist ein guter Beweis dafür, dass schon in der Antike Netflix-taugliche Blockbuster geschrieben wurden. Der Inhalt in der Schnellfassung: Tantalus (Sie merken schon, es wird schmerzhaft) ist ein Halbgott. Heute würde man sagen, er ist auf allen Social-Media-Kanälen daheim. Er ist aber auch ein bisserl hinterfotzig. Eines ...