Ein Kranz bringt Licht ins Leben

Der Adventkranz verströmt Hoffnung und soll das Dunkel der Vorweihnachtszeit vertreiben.

Bereits in der Antike hatte der Kranz die Funktion eines Siegeszeichens. Symbol für den keineswegs aussichtslosen Kampf des christlichen Menschen gegen das Dunkle des Lebens soll auch der mit vier Kerzen geschmückte Adventkranz sein.

Junger Brauch

Diese schöne Sitte ist übrigens ein sehr junger vorweihnachtlicher Brauch, der noch zu Beginn unseres Jahrhunderts in vielen deutschen Familien unbekannt und keineswegs der Vorläufer des Weihnachtsbaums war. Der evangelische Theologe Johann Wichern (1808 bis 1881) gründete 1833 das sogenannte "Rauhe Haus" in Hamburg, das für obdachlose Kinder und Jugendliche ein Heim war. Hier wurden die Kinder und Jugendlichen, besonders aber die Burschen, umsorgt. Es wurde ihnen ermöglicht, einen Beruf zu erlernen, wobei die meisten Schuhmacher, Maler, Schneider oder Gärtner wurden. In dieser Anstalt brannten um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts die ersten Adventleuchter.

Holzreif mit 24 Kerzen

Schon für eine Andacht am 1. Advent des Jahres 1838 bezeugen die Tagebücher des jungen Wichern die Benutzung von kranzförmig aufgestellten, bunten Wachskerzen. In den 1840er-Jahren wurde auf den Kronleuchter des Betsaales vom 1. Advent an jeden Tag ein Licht mehr angezündet. Weil den Jungen dieser Holzreif mit den 24 Kerzen so gefiel, schmückten sie ihn mit Tannenzweigen als Zeichen für das Leben. Allmählich hat sich die Sitte des Adventkranzes von Norddeutschland weiterverbreitet.