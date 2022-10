Eine Morchel kommt selten allein

Die Morchel zählt zu den Königinnen unter den Pilzen. Wir verraten Ihnen, wie man sie zubereitet - und vor allem: wo man sie findet. Schließlich kostet ein Kilogramm Trockenmaterial 800 Euro.

Vorsicht! Morcheln können süchtig machen. Das beweisen allein schon die Preise, die verlangt werden. Für 50 Gramm Trockenmaterial blättert man durchschnittlich 40 Euro hin. Da kommt man auf einen Kilopreis von 800 Euro. Das weiß man auch im Flachgau, wo die Morchel in den Salzachauen recht gut gedeiht. Mehr noch sind in den Innauen zu finden. Vor allem das angrenzende Innviertel gilt als Schlaraffenland für Morchelsammler und Bärlauchpflücker. Beides hat jetzt Hochsaison.

Wo Sie suchen sollten

Was die Morcheln betrifft: Die sind am ehesten an Waldrändern oder an sonnigen Wegrändern zu finden. Und denken Sie daran: Wo eine steht, da ist die zweite nicht weit davon entfernt. Auch an grasigen Bach-, Fluss- und Seeufern gefällt es diesem Würzpilz ganz ausgezeichnet. Womit bewiesen wäre: Die Morchel ist in jeder Hinsicht ein Grenzgänger. Die Suche lohnt allerdings erst nach den ersten Warmregen. Also nach Regenfällen im zweistelligen Celsius-Bereich. Länger anhaltende Kälte und Wind können die Fruktifizierung des Myzels überhaupt verderben.

Wegen der Menge, die Sie sammeln, müssen Sie nur gegenüber Ihren Mitmenschen ein schlechtes Gewissen haben. Dem Pilz selbst schadet ein vollständiges Absammeln überhaupt nicht. Zu dieser Erkenntnis gelangten gleich mehrere Langzeitstudien. Im Pilzreservat La Chanéaz bei Payerne in der Schweiz dauerte die Studie von 1975 bis 2005. Darin heißt es: "Das vollständige Absammeln aller in den Probeflächen gebildeter Fruchtkörper über 29 Jahre hat weder die Fruchtkörpermenge noch die Artenvielfalt beeinträchtigt, unabhängig davon, ob die Pilze gepflückt oder abgeschnitten wurden." Soll heißen: Das Myzel, also das Wurzelgeflecht und der eigentliche Pilz, ist von weit größerer Bedeutung für den Bestandserhalt als die Sporen. Ein Myzel kann bis zu 1000 Jahre alt werden. Was Morchelsammler im Frühjahr allerdings schon bedenken sollten: Durch vermehrtes Begehen der Böden könnte es zu "Erdverletzungen" kommen. Die verordneten Sammelbeschränkungen sind deshalb durchaus berechtigt.

Zubereitung

Was die Zubereitung betrifft: Im Gegensatz zu Trüffeln dürfen Morcheln nicht roh verzehrt werden. Durchfall und Übelkeit wären die Folge. Im spanischen Valencia ist Ende Februar eine Frau nach dem Verzehr einer Morchelspeise in einem Sternerestaurant verstorben. Wer seine Morcheln mindestens 15 Minuten schmort, ist auf der sicheren Seite.

Den zart-nussigen Geschmack gekochter frischer Morcheln kann man übrigens noch verstärken, indem man getrocknete Morcheln hinzufügt. Außer Salz und Pfeffer passen keine weiteren Gewürze zu Morcheln. Dazu ist ihr Geschmack viel zu fein.

Für eine gute Beilage sollten Sie einfach im Garten Ausschau nach dem zu Unrecht als Unkraut bezeichneten Giersch halten. Man kennt ihn auch als Erdholler. Giersch ist vielmehr eine schmackhafte Heilpflanze, die gegen Gicht, Rheuma und Arthritis wirkt. Außerdem ist sie krampflösend, entgiftend und blutreinigend und enthält viel Kalium, Vitamin C, Karotin und Eisen. Dünsten Sie einfach etwa eine Mischung (rund 500 Gramm) aus Giersch, Bärlauch und jungen Brennnesseln in einem Gemüsefond. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und mit Obers zu einer sämigen Beilage einkochen.

Rezept: Morcheln in Oberssauce



SN/Nataliia Sirobaba - stock.adobe. Morcheln in Oberssauce.

Schneiden Sie Schalotten (oder Zwiebeln) klein und zerlassen Sie Butter in einer Pfanne. Die Schalotten glasig dünsten, die der Länge nach geschnittenen, gut gewaschenen Morcheln hinzugeben und bei kleiner Flamme köcheln lassen.

Nach sechs bis sieben Minuten mit Obers aufgießen und die Masse bis auf etwa ein Drittel einreduzieren lassen. Zum Schluss mit etwas Butter montieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Sollten Sie mit getrockneten Morcheln kochen, dann müssen Sie diese in Wasser (man kann auch Milch oder Weißwein verwenden) mindestens 30 Minuten einweichen. Die Pilze herausnehmen, abspülen und klein schneiden. Die Flüssigkeit durch ein Sieb passieren (um Sandkörnchen herauszufiltern) und den Pilzen und dem Obers beim Köcheln wieder hinzufügen.