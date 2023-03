Einmal ohne, bitte! Teil 2

Nicole Klauß ist Halbjapanerin. Sie verträgt keinen Alkohol. Ihre Alkoholintoleranz hat eine körperchemische Ursache. Jahrelang habe sie getrunken, was die alkoholfreien Getränkekarten so boten - und das war nicht viel Abwechslungsreiches. Ab und zu gönnte sie sich einen Schluck Wein. Weil sie mehr über die Kombination von Essen und Getränken lernen wollte und als Eventmanagerin kulinarische Veranstaltungen für große Konzerne organisierte, absolvierte sie eine Weinausbildung an der Sommelierschule. Seitdem beschäftigt sie sich intensiv mit der wachsenden Auswahl an alkoholfreien Getränken. ...