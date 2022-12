Erfolgreiche Wintersporttalente

Salzburgs Kinder und Jugendliche sollen auch in Zukunft im leistungsbezogenen Wintersport reüssieren können - das ist das Ziel von ÖSV, SLSV und der Sportdachverbände mit ihren Vereinen.

Salzburgs Wintersportlerinnen und Wintersportler eilen von Erfolg zu Erfolg. Diese Erfolge kommen nicht von ungefähr, denn der Österreichische Skiverband (ÖSV), der Salzburger Landes-Skiverband (SLSV) und die drei Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION mit ihren Vereinen ziehen an einem Strang, wenn es um die Kinder- und Jugendarbeit im Wintersport geht. "Das wichtigste Ziel des ÖSV ist es, Kinder und Jugendliche für den Wintersport zu begeistern, denn sie sind unsere Zukunft. Wir haben bereits in den vergangenen Jahren in enger Abstimmung mit unseren Landesverbänden und Vereinen erfolgreiche Nachwuchsprojekte wie ,ÖSV-YoungStars' oder die ,ÖSV-KinderSchneeTage' initiiert und wollen in Zukunft noch mehr Impulse im Nachwuchsbereich setzen", sagt ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.



” Bild: SN/erich spiess „Wir wollen Kinder und Jugendliche für den Wintersport begeistern.“ Roswitha Stadlober, ÖSV-Präsidentin

Skination Österreich

Das Projekt "ÖSV-YoungStars" ist ein System von sechs unterschiedlichen Könnensstufen für Ski fahrende Kinder - vom Beginn im Kindergartenalter bis zum angehenden Leistungssport. Es richtet sich vor allem an Schulen, Kindergärten, Eltern und Skivereine. "ÖSV-YoungStars" ist sowohl ein Anreizsystem für Kinder als auch für Trainerinnen und Trainer. Mit im Boot sind die Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION.

Bei den "ÖSV-KinderSchneeTagen" werden ÖSV-Vereine eingeladen, Veranstaltungen für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren zu veranstalten. Der Verein soll dazu mit Kindergärten und Volksschulen zusammenarbeiten. Ob Ski alpin, Langlauf, Snowboarden oder spielerische Aktivitäten im Schnee: Die Aktivität kann frei gewählt werden. Dadurch gelingt es, den Kindern den Spaß am Wintersport zu vermitteln. Denn nur wenn Österreich in Wintersportarten weiterhin über eine starke Basis verfügt, werden sich auch in Zukunft die Erfolge im Leistungssport einstellen.

” Bild: SN/privat „Der beste Trainer sollte sich um jene kümmern, die aufholen müssen.“ Björn Ostermann, ASKÖ-Landesreferent für Ski alpin

Die beliebteste, aber in Hinblick auf Kader- und Quotenplätze umkämpfteste Wintersportart ist Ski alpin. "Am Anfang steht eine gute technische Ausbildung, erst wenn diese vorhanden ist, sollte mit Stangen trainiert werden", so Björn Ostermann, ASKÖ-Landesreferent für Ski alpin. Wer es später mal in den Leistungssport schaffen will, sollte folgende Fähigkeiten mitbringen: "Ein gesundes Selbstbewusstsein, am besten schon im Jugendalter. Natürlich gewisse körperliche Voraussetzungen und das Streben, sich immer verbessern zu wollen. Die Eltern müssen dem Kind das Skifahren zwar ermöglichen, es darf aber nicht zum Zwang werden. Man muss sich auch vor Augen halten, dass es nicht immer nur Ski alpin sein muss. Es gibt ähnliche Disziplinen, in denen man erfolgreich sein kann", erklärt Ostermann. Was Österreich im Wintersportbereich besonders auszeichnet, ist die exzellente Vernetzung von Schule und Sport - Schwerpunktschulen und -stützpunkte leisten einen enorm wichtigen Beitrag! Ganz wichtig ist aber auch die Arbeit in den Skivereinen. Nicht nur im ÖSV oder im SLSV, auch hier sind die Coaches bestens ausgebildet. "Drei Mal pro Woche gibt es ein Stangentraining, ein Mal pro Woche ein Techniktraining - dazu noch die Rennen im Winter. Jedes Kind kann zumindest zwei Mal pro Woche trainieren", sagt German Bauregger, Obmann des Skiclubs Radstadt, der Ex-Skistars wie Hannes Reichelt oder Andreas Schifferer von klein auf begleitet hat.

” Bild: SN/Land Salzburg/Neumayr/Leopold „Wer im Sommer nicht sät, kann im Winter nicht ernten.“ German Bauregger, Obmann Skiclub Radstadt

Und mit Fabian und Florian Neumayer, Lukas Schilchegger, Julia Pechhacker, Barbara Oberauer, Sebastian Arnold und Gloria Goldner stehen bereits die nächsten "heißen Aktien" in den Startlöchern. Rennen in der Volksschule dienen hier der ersten Sichtung von Talenten. Im regionalen Kindercup (7 bis 11 Jahre) stehen bis zu zehn Rennen, in der Schülerklasse (11 bis 16 Jahre) bis zu 20 Rennen auf dem Programm. Das Ziel ist klar: Aufnahme in den Landeskader und in den ÖSV.



Eine Sportart der Gegensätze

Die Kunst der Nordischen Kombination liegt in der Zusammenführung der eigentlich sehr unterschiedlichen Disziplinen Skispringen und Langlaufen. "Man muss eine Balance finden. Es reicht nicht, nur sehr gut im Skispringen, aber auch nicht, nur sehr gut im Langlaufen zu sein", erklärt Gerald Viehhauser, Leiter der Sektion Nordisch in der Turn- und Sportunion St. Veit. In Salzburg ist die Ausbildung in den Vereinen darauf ausgelegt, dass Skispringen und Langlaufen im Nachwuchsbereich noch gemeinsam trainiert wird. "Eine Spezialisierung gibt es erst ab zirka 14 Jahren. Das macht auch absolut Sinn", sagt Viehhauser, der sich in St. Veit wieder eine 10- bis 15-Meter-Schanze wie früher wünscht, weil so hinunter nach Schwarzach gependelt werden muss. Eine Einheit im Kinderbereich (5 bis 9 bzw. 10 Jahre) dauert zwei bis zweieinhalb Stunden, im Sommer wird auf Matten gesprungen. Beim Langlaufen werden zudem spielerische Elemente wie Langlauffußball oder Langlaufbasketball ins Training eingebaut. Mit Stams, Eisenerz und Saalfelden verfügen die Kombinierer über drei Kaderschmieden, die laut Michael Gruber, dem Landesreferenten für Nordische Kombination im Salzburger Landes-Skiverband, "europa-, wenn nicht weltweit führend sind".

” Bild: SN/tus st. veit „Eine kleine Skisprungschanze vor Ort ist wirklich wichtig.“ Gerald Viehhauser, Turn- und Sportunion St. Veit, Leiter Nordisch

Neben Mario Seidl, der regelmäßig im Weltcup aufzeigt, sind mit Stefan und Thomas Rettenegger zwei Brüder die großen Hoffnungsträger der Turn- und Sportunion St. Veit. Dazu kommt noch Severin Reiter vom Skiclub Bischofshofen, im Schülerbereich sind sehr viele Talente vorhanden, denen Landesreferent Gruber (als Aktiver ebenfalls in St. Veit, heute in Bischofshofen) viel zutraut.

"In Salzburg haben wir ein sehr starkes Fundament für die kommenden Jahre gelegt", so Benedikt Lex, Generalsekretär des SLSV. Bei den Damen gab es in den vergangenen Jahren in Österreich einen Aufschwung. So belegte die Steirerin Lisa Hirner 2021/22 den siebten Platz im Gesamtweltcup.

” Bild: SN/michael gruber „Bei der Ausbildung sind wir europa-, wenn nicht weltweit führend.“ Michael Gruber, Landesreferent Nordische Kombination im SLSV

Snowboarden: Das große Ziel heißt Heim-WM 2027

Mit Claudia Riegler und Andreas Prommegger hat Salzburg zwei noch aktive Snowboard-Profis, die in den vergangenen Jahren extrem viel gewonnen haben. Auch der Heimweltcup in Bad Gastein ist traditionell ein Fixpunkt im Rennkalender. Die 20-jährige Anna-Maria Galler, derzeit im B-Kader des SLSV, sicherte sich 2021 sowohl den Staatsmeistertitel im Snowboardcross als auch Bronze bei der Junioren-WM im Boardercross. Dahinter fehlt momentan die Dichte, wie auch Vater Christian Galler, seit 20 Jahren Sportlicher Leiter der Sektion Snowboard im ÖSV, zugeben muss. "Durch das Projekt ,Next Austrian Snow Hero' lädt der ÖSV 100 Kinder zwischen sieben und vierzehn Jahren ein, die sich im Slopestyle, Parallelriesentorlauf und im Boardercross versuchen und in Einzel- bzw. Gesamtwertungen gegeneinander antreten können", erklärt Galler. Dass die Veranstaltung aufgrund von Corona zwei Jahre ausgefallen ist, merkt Galler in diesen Jahrgängen besonders. So wie in Radstadt - dort wurde bereits ein Zusatzangebot für junge Snowboarderinnen und Snowboarderinnen geschaffen - wünscht sich Galler das für das ganze Bundesland.

” Bild: SN/GEPA pictures „Snowboarden soll weiterhin eine lässige Wintersportart sein.“ Christian Galler, Sportlicher Leiter Snowboard im ÖSV

"Die Saalbacher haben mir zugesagt, dass sie da die Nächsten sein werden." Um die Eltern mit ins Boot zu nehmen, werden auch Ü30-Snowboard-Schnupperkurse angeboten. Das große Ziel ist die Heim-WM 2027 im Montafon. "Da möchten wir uns gerne von unserer besten Seite zeigen!" Bis dahin bedarf es aber noch einiger Aufbauarbeit. "Ob Leistungs- oder Breitensport: Das Wichtigste ist jedenfalls, dass die Kinder im Freien viel Sport machen. Die Freude an der Bewegung ist entscheidend", betont Galler.

Christina Gruber (14 Jahre), WSV St. Johann

Ski alpin



SN/slsv Christina Gruber

Christina Gruber stand bereits mit zweieinhalb Jahren in Begleitung ihrer Eltern auf Ski. Ihr Vater, der als Coach an der Skimittelschule Bad Gastein tätig ist, war von Anfang an ihr Trainer. Das erste Rennen bestritt Gruber in der Saison 2015/16. Seitdem hat sie die internationale Kidstrophy bei jeder Teilnahme gewonnen. Erste Siege bei nationalen Kinderrennen feierte die Athletin des WSV St. Johann 2018/19 im Riesenslalom und Slalom in Matrei. Seit 2020/21 ist sie im Schülerkader des SLSV.

Fabio Galler (14 Jahre), SC Radstadt

Snowboard



SN/christian galler Fabio Galler

"Snowboarden ist eine coole Ergänzung zu Basketball, Skateboarden, Windsurfen und Wakeboarden. Beim Snowboardclub trainieren wir Cross, Freestyle und auch Race. Bei NASH sind auch alle Disziplinen zu absolvieren - mir persönlich gefällt Freestyle am meisten", erzählt Fabio Galler vom SC Radstadt. Im Jahr 2022 belegte Galler, der der Wintersaison bereits entgegenfiebert, bei NASH den achten Platz in der Rookie-Wertung und den fünften Platz im Freestyle.

Stefan Rettenegger (20 Jahre), Turn- und Sportunion St. Veit

Nordische Kombination



SN/expa-pictures Stefan Rettenegger

"Das Training wird durch die Kombination aus Kraft- und Ausdauereinheiten nie langweilig. Die Kunst bei dieser Sportart ist, den richtigen Trainingsmix für sich selbst zu finden", so Stefan Rettenegger. Der Nachwuchssportler der Turn- und Sportunion St. Veit begann mit vier Jahren mit dem Springen. Bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2022 siegte er zwei Mal und erhielt bei der Landeskonferenz der SPORTUNION Salzburg den Nachwuchsförderpreis in Höhe von 2000 Euro.

