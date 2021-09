Erhaltung des traditionellen Kunsthandwerks

Der Begriff Kunsthandwerk hebt - im Vergleich zur Kunst - das handwerkliche und technische Interesse hervor. Das Wachstum der Branche ist beeindruckend.

In der Erhaltung traditioneller handwerklicher Techniken übernimmt das Kunsthandwerk eine wichtige Aufgabe: Material, Verarbeitung und Ästhetik der Formgebung spielen eine wichtige Rolle. Vorwiegend bleibt das Schaffen in funktionalen und angewandten Bereichen. Häufig werden Gestaltungen und ästhetische Interessen angewandt, um insbesondere Gebrauchsartikel aufwerten zu können.



Im Unterschied zu Designern, die vorwiegend Prototypen für Serien- und Massenproduktion entwerfen, handelt es sich bei Kunsthandwerk überwiegend um Unikate und Kleinserien, die manuell angefertigt sind. Auch sind meist Gestalter und praktisch Ausführender (Hersteller) ein und dieselbe Person.

Dies spiegelt sich auch in der Statistik wider. Fast alle der knapp 700 Kunsthandwerksbetriebe im Bundesland Salzburg sind Ein-Personen-Unternehmen, die keine Mitarbeiter beschäftigen und häufig auch als Nebenberuf diese kreative Tätigkeit ausüben. Von der Idee bis zum fertigen Stück stammt alles aus einer Hand. Interessant ist auch, dass es sich bei den Kunsthandwerkern um eine "weibliche" Branche handelt. Zwei Drittel der Unternehmer in diesem Bereich sind Frauen.

Wachstumstrend der Branche hält an

Markant und beeindruckend ist das Wachstum der Branche. Waren es 2010 erst etwa 150 Betriebe im gesamten Bundesland, stieg die Anzahl 2015 bereits auf 430 Unternehmen. Heute können Interessierte bei knapp über 670 kreativen Kunsthandwerkern ihr Lieblingsstück erwerben. Der Trend an Betriebsgründungen in dieser Sparte zeigt weiter nach oben.

Diese stark wachsende Branche, die vor allem in kleinen Ateliers, Werkstätten und auch auf immer zahlreicher werdenden Märkten ihre Produkte verkauft, stellt handgemachte Unikate und Kleinserien sowie individuelle Modeschmuckgegenstände aus vielfältigen Ausgangsmaterialien wie Steinen, Mineralien, Ton, Holz, Naturmaterialien, Wachs etc. her.



Das Wesentliche an dieser sehr heterogenen und vielschichtigen Branche ist der kreative Umgang mit diversen Materialien. Der diesen Herstellerinnen und Herstellern so innewohnende Gedanke ist die Abkehr von der Massenerzeugung und Hinwendung zu Nachhaltigkeit und Regionalität. Was diese junge Branche so einzigartig macht, ist das ungewöhnlich breite Spektrum, eigene Ideen umzusetzen.

Selbstverwirklichung als Anreiz

Die Chancen für angehende Kunsthandwerker liegen in der Selbstverwirklichung und auch in der Möglichkeit, "sein eigener Chef/seine eigene Chefin" zu sein. Zu finden sind die Stücke neben den Märkten oder Geschäften in den eigenen Werkstätten, aber auch immer öfter online, sei es in Webshops, über die Social-Media-Kanäle oder eigene Homepages. Hier haben die Hersteller und Herstellerinnen vor allem auch die Möglichkeit, ihre Werke in all ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit einem sehr großen Kundenkreis anbieten zu können.



So reichhaltig und unvergleichbar wie die Unternehmen sind auch die erzeugten Produkte. Vom Spielzeug bis zur Grußkarte, von Lampen über Gartendekoration bis hin zu Bildern, Skulpturen, Tisch- und Raum-, Wohnungs- und Weihnachtsdekorationen und natürlich Schmuckgegenständen ist wirklich alles zu finden. Eine Beschreibung der Unikate und Serien ist schier unmöglich, genauso wie eine vollständige Auflistung der verwendeten Materialien.

Keramik, Steinzeug & Porzellan, Schmuckdesign, Textil & Accessoires, Schmieden & Schweißen, Gläserne Werkstätten, Holz & Kunst, Seifensiederei, Leder & Papier sowie Acryl, Farben & Pinsel sind vielfach ein Besuchermagnet bei Kunsthandwerksmärkten.



Den Weg einer Branche bestimmt aber oft auch der Kunde. Generell besteht eine immer größere Nachfrage nach handgemachtem und selbstdesigntem Kunsthandwerk. Viele Konsumenten wollen weg von "Made in China" hin zu ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Produkten.

Auch hier ist der eigenschöpferische (künstlerische) Zugang nebst einer handwerklichen Ausbildung oder Grundbefähigung Voraussetzung, um höhere Qualität - weit weg von der Massenproduktion - herzustellen. Und dies immer mit viel Liebe zum Detail und einer gehörigen Portion Herzblut.

Ein großer Trend neben der steigenden Nachfrage nach Unikaten ist das Re- und vor allem das Upcycling von bestehenden Produkten, oft auch alten, sonst nicht mehr zu verwendenden Gebrauchsgegenständen, nach dem Motto: "Ans Klima denken beim Schenken."



Die Coronapandemie hat zahlreichen Konsumenten die Augen geöffnet und gezeigt, wie wichtig es ist, regionale Betriebe zu unterstützen und heimisch erzeugte Produkte zu kaufen. Jetzt, da die Märkte und Geschäfte wieder geöffnet sind, haben Kunden endlich wieder die Möglichkeit, neben dem Onlinekauf auch vor Ort einzukaufen.

Nutzen Sie jetzt die einmalige Möglichkeit, in persönlichen Kontakt mit den Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern zu treten und dadurch auch mehr über die Entstehungsgeschichte des erworbenen Gegenstandes zu erfahren.

