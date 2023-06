Essen wir am Südpol: Der Koch, der aus der Kälte kam

Wie isst man in der Antarktis? "Gut", sagt der Australier Hermann Schafellner. Er kochte zweieinhalb Jahre in der Davis Station.

Hermann Schafellner kochte zweieinhalb Jahre in der Antarktis.

So sieht regionale Küche an der Küste der Antarktis aus: Seetang mit Salat, Edamame-Bohnen und gerösteten Sesamsamen.

Mit der Erfindung der elektrischen Küchenherde sind wir letzte Woche im 20. Jahrhundert angekommen. Da gab es auch geografisch außer dem Nord- und dem Südpol nicht mehr viel zu entdecken. Der Südpol war also im wahrsten Sinn des Wortes der vorletzte weiße Fleck der Erde. Erreicht wurde er am 14. Dezember 1911 in einem dramatischen Wettrennen vom Norweger Roald Amundsen nach einem tragischen Wettlauf mit Robert Falcon Scott. Amundsen hatte Schlittenhunde. Scott und seine vier Begleiter hatten Motorschlitten und Ponys. ...