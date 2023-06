Faszinierendes Flusstauchen und Scuben

In den dort eingekeilten Baumriesen verstecken sich viele Friedfische, denen man als Taucher dort begegnet - aber auch kapitale Hechte, die über 120 Zentimeter lang sein können. Dieser Fischreichtum kombiniert mit glasklarem Wasser, Höhlen und Tunneln, mittelalterliche Wehreinbauten, alte Brunnhäuser und Straßen, die auf die Epoche der Salztransporte durch das Salzkammergut zurückgehen, machen das Tauchen und Scuben in der Traun im Staubereich Siebenbrunn und am Traunfall in Oberösterreich zu einem unvergesslichen Naturerlebnis. Vor allem der Traunfall gilt dank des glasklaren Wassers und der geringen Strömung als eines der Scubing-Highlights Österreichs.



Lokale Tauchguides

Wer alle von der Oberfläche aus oft unsichtbaren Besonderheiten der Traun entdecken und erleben will, sollte für den Flusstauchgang und für das Scuben in der Traun auf jeden Fall eine geführte Tour mit einem lokalen Tauchinstruktor buchen, wie zum Beispiel bei Harald Buchner und seinem Team der Magic Dive Tauchbasis in Roitham. Ob zu zweit, mit Freunden oder einer Gruppe - gemeinsam mit dem Local Guide erkundet man die vielfältigen Facetten der Traun. Vom Frühling bis in den Herbst kann man die Unterwasserwelt der Traun erleben, angenehme Wassertemperaturen von 17 bis 23 Grad findet man je nach Wetterlage von Juni bis September vor - davor und danach empfiehlt sich durch die niedrigeren Temperaturen ein Neoprenanzug mit dickerer Materialstärke.



Flussschnorcheln für Groß und Klein

Wer die komplette Tauchausrüstung anschnallt, ist bereit für einen Flusstauchgang in der Traun - aber es geht auch "leichter": Ausgerüstet mit Taucherbrille, Schnorchel, Flossen und Neoprenanzug geht es ab ins Wasser. Auch beim Flussschnorcheln, dem sogenannten Scuben, kann man die bunte Unterwasserwelt des Traunfalls entdecken. Dafür braucht man auch keinen Tauchschein. "Die Scubing-Gruppen werden von ein bis zwei Guides begleitet. Kinder müssen schwimmen können, mindestens zwölf Jahre alt und größer als 140 Zentimeter sein", erklärt Harald Buchner, Inhaber der Magic Dive Tauchbasis. "Wir bieten unterschiedliche Scubing-Touren an, die wir je nach Wasserstand durchführen können und die zwei bis zu rund sechs Stunden dauern." Von der "Canyon Smaragd Energie Tour" über die "Big 5 Fische Spezial Tour" bis hin zur "Erlkönig"-Ganztagestour zeigen die Guides die faszinierende Welt des Flusses. "Es ist schon ein einzigartiges Erlebnis, hier in der Traun und am Traunfall zu scuben. Viele Gäste staunen auch über die glatt geschliffenen Felsenformationen, die dem Grand Canyon in Nordamerika ähneln", gewährt Harald Buchner im Gespräch Einblicke in die Unterwasserwelt. Und wer im Sommer nach einem faszinierenden Schlechtwetterprogramm Ausschau hält, wird hier auch fündig. Denn da man ja ganz sicher nass wird, können die Scubing-Touren auch bei Schlechtwetter durchgeführt werden.



Flusstauchen für erfahrene Taucher

Tiefer eintauchen in das atemberaubende Erlebnis kann man natürlich beim Flusstauchen, wo man weit in die Geschichte der Region zurückblicken kann, wenn man Höhlen, versunkene Brunnhäuser, Wehranlagen oder uralte Straßen entdeckt, die noch aus der Zeit der Salzschifffahrt stammen und auf die bewegte Historie der früher vor allem durch den Salzhandel einflussreichen Region im Voralpenraum hinweisen. Jedoch ist das Flusstauchen nur für erfahrene Taucher mit gültigem Tauchschein und mindestens 50 geloggten Tauchgängen in einer guten körperlichen Verfassung empfohlen. "Hecht Tour", "Drop off 18 Tour", "Römerstraße" oder "Explorer Tour": Bei den geführten Tauchgängen, die rund 40 bis zu 60 Minuten dauern, erlebt man die Traun in einer ganz neuen Perspektive.