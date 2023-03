Feinheiten für Auge und Gaumen

Für diese "Tulpen" schneiden Sie Cocktailtomaten vorsichtig kreuzweise ein und entfernen die Kerne aus der Mitte. Stechen Sie an der Unterseite ein kleines Loch in die Tomaten. Da kommen dann die Schnittlauchhalme als Stiel hinein. Befüllen Sie die Tomaten mit einem Aufstrich Ihrer Wahl - besonders gut passt Frischkäse mit Frühlingskräutern und Salz. Richten Sie alles wie einen Blumenstrauß auf einem Teller an.

Hahn und Henne haben es sich in unserem Beet bequem gemacht. Diese Deko für den Ostertisch ist einfach gemacht. Das benötigt ihr: Eierkarton, Tonpapier, bunte Federn, eventuell selbstklebende Wackelaugen, Kleber, Schere, Kressesamen, Watte, leere Eierschalen.

Zuerst wird das Federvieh gefertigt. Schneidet Schnäbel, Kehllappen und Kamm für die Köpfe aus rotem, orangefarbenem oder gelbem Tonpapier. Klebt die einzelnen Teile vorsichtig an die passenden Stellen (siehe Bild). Die Augen könnt ihr aufmalen oder ihr verwendet selbstklebende Wackelaugen. Dann bekommen die Hühner ihre Schwanzfedern verpasst. Diese dürfen durchaus buschig sein und hochstehen - die Federn sollten ja die Kresse zum Schluss überragen.

Nun wird das Beet gepflanzt: Legt in die Mulden jeweils eine leere Eierschale. Das schützt den Karton dann vor zu viel Nässe. Füllt ein wenig Watte in die Mulden und streut Kressesamen darüber. Befeuchtet die Samen behutsam und stellt den Eierkarton an einen sonnigen Platz. Haltet die Samen stets feucht - so keimen sie rasch und nach etwa vier bis fünf Tagen könnt ihr die Kresse ernten. Gutes Gelingen!