"Fernsehen erreicht mich gar nicht"

Lukas Valenta Rinner dreht einen Film über Burschenschaften. Der Salzburger Regisseur macht Filme fernab von üblichen Formeln und Mustern.

An einem sonnigen Freitagvormittag sitzt Lukas Valenta Rinner im Café Bazar in Salzburg und trinkt einen großen Braunen, vor ihm liegen ein paar Zeitungen. Auf der Terrasse des Künstlercafés mit Blick auf die Salzach erzählt er, warum er findet, dass jeder Mensch einmal einen Tag in einem Nudistencamp verbringen sollte, wieso er abends den Fernseher ausgeschaltet lässt und welches Gefühl es war, in Cannes über den roten Teppich zu gehen. Nach dem Interview hat der 36-jährige Regisseur den nächsten Termin. ...