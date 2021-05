Flotter denn je über Stock und Stein

Gravelbike. Asphalt und Schotter sind keine getrennten Welten mehr, seit es Gravelbikes gibt.

Auf den ersten Blick könnte es auch nur ein Rennrad mit dicken Reifen sein, das jedem widrigen Untergrund trotzt. Aber ganz so einfach ist die Sache freilich nicht mit den Gravelbikes.

Vor ein paar Jahren wurden die jüngsten Kinder der wachsenden Radfamilie zunächst auf den Reißbrettern der Designer geboren. Muss ja zwischendurch immer was Neues her, das Aufregung oder Abenteuer oder einen besseren Komfort und auch mehr Sicherheit verspricht. Seit einigen Jahren mischt das Hybrid-Bike, das mehr Flexibilität im Hinblick auf verschiedene Einsatzbereiche verspricht, heftig mit auf dem Fahrradmarkt. Die Absatzzahlen steigen nach dem Motto: Mountainbike und Rennrad hab ich eh schon.

"Gravelbike" - wörtlich übersetzt "Schotterrad" - ist eine Idee, die ursprünglich aus den USA stammt. Dort finden sich in schier endlosen Wäldern kilometerlange Netze aus geschotterten Strecken, sogenannte Waldautobahnen. Hier kamen einige Rennradradsportler auf die Idee, nicht nur auf den Straßen, sondern auch hin und wieder auf Schotterwegen Radrennen zu veranstalten. Es wurden Gravel-Grinder-Rennen ins Leben gerufen. Rennräder mit ihren dünnen, profillosen Reifen und einer Rahmengeometrie, die eher nicht fürs Holpern taugt, sind da freilich nicht die beste Wahl. Also wurden zunächst Cyclocross-Räder eingesetzt. Diese sind jedoch nicht für lange Strecken ausgelegt. So musste ein neuer Fahrradtyp erfunden werden, der vieles vereinen sollte: das Gravelbike.

Zunächst standen viele dem Konzept skeptisch gegenüber. Gravelbikes sind - ähnlich wie bei Rennrädern die mittlerweile omnipräsenten Scheibenbremsen oder die elektronischen Schaltungen - eine von der Industrie forcierte Entwicklung. Und es war zunächst nicht einfach, eine Unterscheidung zwischen Endurance-Bikes und Cyclocrossern zu ziehen.

Auf dem Gravelbike machte man sich die angenehmen Eigenschaften eines Rennrads - Wendigkeit und auch Geschwindigkeit - zunutze. Dazu kommen noch ein paar Extras: mehr Grip auf unbefestigtem Untergrund und unbedenklicher Allwettereinsatz. Die Grundidee hinter Gravelbikes ist einfach: Die Grenzen des Asphalts sollen gesprengt werden.

Es geht darum, neben normalen Straßen auch unbefestigte Wege - oder wie es im Englischen heißen würde: "gravel roads" - befahren zu können. Sprich: Es lässt sich mit dem Gravelbike leicht vom Güterweg auf eine Forststraße abbiegen. Im Endeffekt stehen einem Gravelbike neben allen asphaltierten Straßen auch Wald- und Feldwege sowie alle anderen unbefestigten Strecken zur Verfügung. In den USA und Großbritannien wurden die Räder zunächst auch als "Adventure Bikes" beworben. Multi-Terrain-Räder, die aus jeder Fahrt ein wildes Abenteuer machen können. Der augenscheinlichste Unterschied zum klassischen Rennrad ist an den Reifen zu erkennen: Straßenrennräder haben schmale, kaum profilierte Reifen, die vor allem einen geringen Rollwiderstand bieten. Klassischerweise liegt die Reifenbreite bei 23 bis 25 Millimetern. Beim Gravelbike rollt man auf breiteren, profilierteren Reifen - durchaus mit 40 Millimetern Breite. Und diese Reifen geben auf dem Asphalt Laufruhe und großen Komfort und sind auch keine Bremser. Auf jedem Untergrund ist es daher leicht, die Kontrolle zu behalten.

Beim Gravelbike ist der Lenker etwas breiter, als man das vom Straßenrad gewöhnt ist. Dadurch wird eine breitere Griffposition ermöglicht. Das verbessert die Kontrolle auf dem Rad. Auch spielt der Komfort eine wichtige Rolle - so verteilen sich Schläge oder Vibrationen in rauem Gelände besser. Auch bei den Brems- und Schalthebeln wird darauf Wert gelegt - durch eine spezielle Profilierung. Schließlich sollte trotz Schlamm, Wasser oder sonstiger Einflüsse gewährleistet sein, dass einem nicht plötzlich der Lenker durch die Finger rutscht. Und das gilt zu allen Jahreszeiten, denn für Ganzjahresfahrerinnen und -fahrer taugt das Gravelbike als perfekter Begleiter.

Geboten wird nämlich auch im Winter auf Matsch und Schnee ein guter Halt. Durch die profilierten Reifen lässt sich dann auch über Schneematsch und rutschige Strecken manövrieren.