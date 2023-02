Förderung von Falträdern: Das sind die Vorteile der klappbaren Räder

Mit dem Klapprad in die öffentlichen Verkehrsmittel einsteigen: Ab März 2023 wird das vom Klimaschutzministerium gefördert. Die einzige Voraussetzung: der Besitz einer Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel.

Das Fahrrad in den überfüllten Zug manövrieren, an den anderen Passagieren vorbeizwängen und um die wenigen Radplätze kämpfen: Das Zug- und S-Bahnfahren mit dem klassischen Fahrrad ist oft äußerst unpraktisch. Einfacher geht es mit dem Klapprad, welches problemlos im Handgepäck transportiert werden kann. Der Kauf von Falträdern soll ab März 2023 mit bis zu 600 Euro gefördert werden, teilte das Klimaschutzministerium in einer Aussendung mit. Aber ist das Grund genug, in ein Faltrad zu investieren?

Die Vorteile von Klapprädern

Zu jedem Zeitpunkt ein Fahrrad griffbereit haben: Das stellt sicherlich den größten Vorteil der faltbaren Räder dar, die ganz einfach überallhin transportiert werden können. "Die einfache Mitnahme in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist der zentrale Faktor, der Falträder so attraktiv macht", sagt Michael Kosta, der in Wien das Geschäft "Das Faltrad" betreibt. In den Wiener Linien könnten die Räder auch zu Stoßzeiten mitgenommen werden, in den Zügen der ÖBB ließen sie sich einfach als Handgepäck transportieren, ohne dafür einen Radplatz reservieren zu müssen. Die ÖBB haben im Vorjahr extra das Gepäckmaß an die Größe von Falträdern angepasst.

Auch zum Abstellen in der Wohnung sind die faltbaren Räder eine platzsparende Lösung: "Traurigerweise ist das für viele Menschen wegen der häufigen Fahrraddiebstähle wichtig", sagt Kosta.

Nachhaltig in die Arbeit

"Primär geht es um die Förderung der Kombination aus Klimaticket und Faltrad", sagt Michael Nendwich, Sprecher des Sportartikelhersteller-Verbands VSSÖ. Demnach seien Pendlerinnen und Pendler die primäre Kaufgruppe von Falträdern: "Hauptsächlich kaufen Personen Klappräder, die damit von zu Hause zum Bahnhof fahren, in den Zug einsteigen und dann weiter in die Arbeit radeln", so Nendwich. Laut dem "Das Faltrad"-Inhaber Kosta kaufen neben Pendlern auch Autofahrer Klappräder, die sie hinten im Kofferraum transportieren möchten. Den Großteil seiner Kundschaft machten mit Abstand Frauen aus. Aufpassen müsse man beim Umgang mit Falträdern von Kindern: "Hier muss achtgegeben werden, dass beim Ausklappen wirklich alles richtig eingestellt ist", sagt Kosta.