Geschichten mit viel Emotion

Wie groß ist der (finanzielle) Druck, dass ein Film zum Erfolg wird? Vor allem dann, wenn man diverse Förderungen dafür erhält?

Den größten Druck mache ich mir eigentlich immer selbst. Das ist keine Floskel, ich möchte einfach jedes Mal den bestmöglichen Film machen. Was am Ende die nackten Zahlen sagen oder auf welchen Festivals der Film später läuft, daran denke ich erst einmal nicht, da sehe ich die Gefahr, dass ich mich dann irgendwie verbiege. Ich glaube einfach daran, dass eine Geschichte, die mit viel Emotion und Ehrlichkeit erzählt wird, letztlich auch sehr viele Leute berührt und durch die berühmte Mundpropaganda dann auch in die Kinos bringt. Finanziell gesehen ist es in Europa Gott sei Dank so, dass Film als Kunst beziehungsweise als Kulturgut angesehen wird. So wird der kommerzielle Druck etwas rausgenommen und wir können einfach gute Filme machen. Schließlich muss ein Film nicht immer an der Kinokasse voll funktionieren, um trotzdem ein Erfolg zu sein.

Was macht in Ihren Augen einen richtig guten Film aus?

Mir taugen Filme - nicht nur als Regisseur, sondern auch als Kinoseher -, bei denen ich beim Zuschauen das Gefühl habe, das sind keine Schauspieler, sondern echte Menschen, die wirklich gerade erleben, was sie erleben. Auch bei meinen eigenen Filmen habe ich den Anspruch, dass alles möglichst authentisch ist. Diesen Anspruch habe ich an mich selbst und an meine Schauspieler. Für einen guten Film ist aber natürlich auch das Drehbuch wichtig. Die Geschichte soll nie langweilig werden und muss vor allem auch in sich geschlossen sein. Beim "Fuchs" war das wirklich schwer, da hätte man noch so viel mehr erzählen können. Aber gerade historische Filme wollen oft zu viel und irgendwann ist der Zuseher überfordert. Dann ist der Film vielleicht faktisch interessant, aber emotional nicht mehr.

Wonach wählen Sie die Themen für Ihre Filme aus?

Das kann ich gar nicht so generell sagen, jedes Projekt, jeder Stoff ist anders. Für "Die beste aller Welten" habe ich ja schon als Kind recherchiert, ohne es zu wissen. "Märzengrund" ist mir angeboten worden, war also meine erste Auftragsarbeit. Und "Der Fuchs" war überhaupt die erste Filmidee, die ich jemals gehabt habe - mit vierzehn. Bei "Rickerl" bin ich zuerst auf die Musik von Voodoo Jürgens aufmerksam geworden - ich war schon in der Kindheit ein großer Austropop-Fan mit Ambros, Ludwig Hirsch, S.T.S., Danzer etc. Als ich das erste Album von Voodoo gehört habe, ich glaube, das war 2017, habe ich sofort gedacht, diese Texte sind so bildhaft, dass sich die Lieder schon fast wie eine Drehbuchszene lesen. Also habe ich ihn einfach gefragt, ob er Interesse hätte zu schauspielen, und er hat Ja gesagt.

"Rickerl" ist Ihr nächstes Filmprojekt und bereits abgedreht. Zum ersten Mal widmen Sie sich dabei einer rein fiktiven Geschichte. Können Sie uns ein bisschen etwas darüber erzählen?

Ja, die Geschichte ist klar fiktiv. Sie ist schon auch inspiriert von den Erzählungen und vom Leben von Voodoo Jürgens, ohne seine eigene Geschichte zu sein. Auf jeden Fall ist "Rickerl" mit Abstand mein lustigster Film, wobei ich gemerkt habe, dass die Geschichte die Leute schon berührt. Also rede ich inzwischen von einer Tragikomödie. Etwas Leichteres - ohne deswegen oberflächlich zu sein - habe ich jetzt auch gebraucht, nach den drei letzten, sehr harten Filmen, die emotional sehr aufwühlend für mich waren. In "Rickerl" geht es einmal nicht um Leben und Tod, sondern um einen vierzigjährigen Musiker, der seit Jahren versucht, sein erstes Album aufzunehmen - und an sich selbst scheitert.