Gesichtsöl mit Kräutern aus St. Koloman

Isabell Resch geht in der Gesichtspflege eigene Wege. Die Kräuterexpertin verzichtet auf Chemie und nutzt die Haut als Emulgator.

Namen wie Priitschln, Saiwan und Schmüarn stehen auf den Gesichtspflege-Produkten von Isabell Resch. Diese Namen hat die gebürtige Mittersillerin in einem Pinzgauer Dialektwörterbuch gefunden. "Mit den Pinzgauer Dialektnamen gehe ich zurück zu meinen Wurzeln", sagt sie schmunzelnd.

Die Kräuterexpertin lebt seit 16 Jahren mit ihrer Familie in St. Koloman. In ihrer Kräuterküche produziert die dreifache Mutter zertifizierte Bioprodukte aus heimischen Kräutern wie Schafgarbe, Spitzwegerich und Rotklee. Daraus stellt sie Essige, Oxymele, (Sauerhonige) und Salben her.

