Rundum gut versorgt durch das Rote Kreuz

Unterstützung und Kompetenz genau nach Ihren Bedürfnissen. Ob Mobile Krankenpflege, Essen Zuhause oder die Betreuung in einem unserer Seniorenwohnhäuser - das Rote Kreuz Salzburg bietet landesweit für Pflege und Betreuung verschiedene Leistungen an. Das Ziel: Menschen das Leben erleichtern und Angehörige entlasten - aus Liebe zum Menschen.

IM FOKUS STEHEN SELBSTSTÄNDIGKEIT UND MOBILITÄT

Wenn sich Menschen nicht mehr um alle Agenden ihres Lebens kümmern können, kann das Leben für Betroffene und Angehörige schwierig werden. "Wir bieten genau für diese Fälle individuelle Angebote wie etwa die Mobile Krankenpflege, die 24-Stunden-Betreuung oder "Zuhause Essen" an, um nur einige zu nennen", sagt Landesgeschäftsführerin Sabine Kornberger-Scheuch. Am wichtigsten ist es dabei, sich voll und ganz nach den Bedürfnissen der Menschen zu richten. "Die von uns betreuten Personen sollen so selbstständig wie möglich bleiben und ihren Alltag in der gewohnten Weise verbringen können", erklärt Kornberger-Scheuch.

Und auch in unseren elf Seniorenwohnhäusern in ganz Salzburg wird die Qualität großgeschrieben. "Es ist unser oberstes Gebot, auf unsere Bewohnerinnen und Bewohner einzugehen und ihnen einen sorgenfreien Lebensabend zu bescheren", sagt Sabine Kornberger-Scheuch.

UNSERE ANGEBOTE IM ÜBERBLICK

• Mobile Krankenpflege

• Mobile Rufhilfe

• Zuhause Essen

• 24-Stunden-Personenbetreuung

• Seniorenwohnhäuser

• Seniorentageszentrum

• Ehrenamtliche Besuchsdienste

• Gesundheits- und Sozialnetzwerk

• Kostenlose Anleitung für pflegende Angehörige

Mehr Informationen zur unseren Pflege- und Betreuungsangeboten finden Sie unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/ 8080 01 oder unter www.s.roteskreuz.at.

Quelle: SN