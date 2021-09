Gesunder Wildgenuss

In den Wildwochen stehen mit Hirsch, Reh, Gams und Co. nicht nur einige der schmackhaftesten, sondern auch gesündesten Fleischsorten auf der Speisekarte.

Unter "Wild" versteht der Fachmann alle wild lebenden Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen. Nur ein Teil von ihnen wird jedoch in der Küche verarbeitet, darunter Reh, Hirsch, Gämse, Hase und Wildschwein, aber auch Wildente, Fasan oder Rebhuhn.

Wildbret ist fettarm und gesund

Laut Statistiken werden in Österreich im Durchschnitt nur 600 Gramm Wildbret pro Person jährlich verspeist. Dabei ist Wildbret nicht nur eine Delikatesse, sondern auch ernährungsphysiologisch wertvoll.

Wildfleisch ist wegen der Bewegungsfreiheit der Tiere und der natürlichen Futterquellen generell fettarm. Wenig Fett, wenig Kalorien und viel Geschmack sind die kleinsten gemeinsamen Nenner dieses gesunden Lebensmittels. Neben ungesättigten Fettsäuren ist Wildfleisch reich an den Mineralstoffen Phosphor, Kalium und Magnesium sowie den Spurenelementen Eisen, Zink und Selen. Diese sind unter anderem für das Nervensystem und den Stoffwechsel von Bedeutung und wirken antioxidativ.

Auch die Vitamine B 1 und B 2 sind in Hirsch, Reh, Gams und ihren Artgenossen enthalten. Wenig überraschend also, dass Wild heutzutage auch in der Diätküche verstärkt zum Einsatz kommt.

Die Fleischqualität wird streng kontrolliert

Wildbret, das in den Handel gelangt, wird nach dem in Österreich geltenden Lebensmittelgesetz streng auf Qualität und Hygiene kontrolliert. Von einem tierethischem Standpunkt betrachtet, ist Wildbret jedem anderen Fleisch überlegen. Die ernährungsphysiologisch-hygienische Qualität ist sicher der wichtigste Faktor. Darunter versteht man zum Beispiel die biologische Wertigkeit des Fleisches, die bei Wild besonders hoch ist, oder den Nährstoffgehalt und natürlich das Freisein von Krankheitserregern bzw. gesundheitsschädigenden Rückständen.

Der ökologische Wert des Fleisches ergibt sich durch die von der jeweiligen Tierhaltung verursachten Umweltbelastung wie zum Beispiel Staub oder Geruch. Da diese Probleme im Zusammenhang mit Wildtieren aus freier Wildbahn von völlig untergeordneter Bedeutung sind, kann man von einer sehr hohen ökologischen Qualität des Wildbrets sprechen.

Wildfleisch stand schon immer auf dem Speiseplan des Menschen. Es war zu allen Zeiten eines der hochwertigsten und vielseitigsten Nahrungsmittel.

Fleisch von Tieren aus freier Wildbahn ist ein natürliches Lebensmittel, das viele Vorzüge in sich vereint: Es stammt von Tieren, die sich im jahreszeitlichen Zyklus ernähren, die der natürlichen Auslese unterworfen sind, die noch über alle Instinkte verfügen und mehr oder weniger stressfrei leben.

Auch "Federwild" ist eine Delikatesse

Neben dem "Haarwild", zu dem von Hirsch über Gämse, Wildschwein und Hase alle behaarten Wildtiere zählen, spielt kulinarisch auch das "Federwild" eine schmackhafte Rolle: Junge Fasane, Rebhühner oder Wildenten eignen sich sehr gut zum Braten - ältere Tiere werden meist geschmort oder sorgen als Pasteten für Gaumenfreuden.

Während der Wildwochen bietet sich in den heimischen Gaststätten die Gelegenheit, edles Fleisch von ausgesuchten Lieferanten und Jägern zu bekommen. Und dieses ist wie schon vor tausend Jahren die Krönung jeder festlichen Tafel.