Abstand bietet den größten Schutz

Die Überlebenszeit von Viren auf Oberflächen hängt von vielen Faktoren ab, etwa von Temperatur oder Feuchtigkeit. Händewaschen ist die beste Maßnahme, um sich vor Ansteckung zu schützen.

Die bange Frage vieler Menschen lautet immer noch: Wie lange halten sich die Coronaviren auf Oberflächen? Ist die Gefahr groß, dass ich mich dort anstecke?

Hans-Peter Hutter ist Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie mit Schwerpunkt Umweltmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Der Fokus seiner wissenschaftlichen Arbeit liegt auf Risikoabschätzungen und Forschungen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Umwelteinflüssen. Er hat sich in den vergangenen Tagen die jüngsten Arbeiten chinesischer und amerikanischer Forscher zum Coronavirus angesehen. "Die Zahlen sprechen dafür, dass die praktizierte Methode, soziale Kontakte wie in China drastisch zu reduzieren, eindrucksvoll funktioniert. Die Daten sind klar", sagt er.

Die Lebenszeit von Viren auf Oberflächen hängt von Umweltfaktoren wie Licht, Feuchtigkeit und Temperatur ab. "Forscher haben Experimente mit dem Coronavirus gemacht. Die Überlebensdauer der Viren auf Oberflächen kann einige Tage betragen. Doch es ist eher unwahrscheinlich, dass man sich auf diesem Weg ansteckt. Das kann dann passieren, wenn ein erkrankter Mensch hustet und ein Schleimpatzerl auf einer Oberfläche landet, wo dann ein anderer hingreift. Je größer das Patzerl, desto länger ist die Überlebenszeit der Viren. Bei kleineren Patzerln vertrocknen sie schneller. Höhere Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass Partikel nicht so lang in der Luft bleiben, etwa wenn jemand niest und sich kein Taschentuch vorhält. Die Partikel sinken rascher zu Boden, was positiv ist. Niemand steckt sich an, wenn er allein auf der Straße spazieren geht." Hans-Peter Hutter weist aber - wie mehrmals in den SN berichtet - erneut darauf hin, wie essenziell es ist, in die Ellenbeuge zu niesen und zu husten oder sich ein Taschentuch vorzuhalten, "Das sollte eigentlich sowieso selbstverständlich sein", sagt er.

Laut den Fachleuten der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) genügt es, Kleidung und Wäsche bei normalen Temperaturen und mit gewöhnlichem Waschmittel zu waschen. Die Viren halten das nicht aus.

Obst und Gemüse sollte man normal waschen, auch vor dem Schälen. "Das ist die übliche Alltagshygiene. Auf Obst und Gemüse können auch im Normalfall etwa Durchfallserreger kleben. Es gilt immer, dass man diese Lebensmittel vor dem Verzehr gründlich wäscht. Es gibt Fragen, die stellen sich nicht, wenn Alltagshygiene selbstverständlich ist. Aber ich habe den Eindruck, dass viele Menschen das erst wieder lernen müssen. Man möchte sich nicht vorstellen, wie in dieser Hinsicht der Zustand vor Corona war", stellt Hans- Peter Hutter fest.

Eine der wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen - außer einen Abstand von 1,5 bis zwei Metern zu seinen Mitmenschen, mit denen man nicht in einem Haushalt lebt, zu halten - ist: sich nicht mit den bloßen oder behandschuhten Händen ins Gesicht zu greifen, schon gar nicht, wenn man eine Oberfläche berührt hat. Besonders Brillen- und Kontaktlinsenträger müssen auf makellose Hygiene achten. Eine Brille rückt man unbewusst oft zurecht.

Apropos Hände: "Wenn man nicht außer Haus geht, muss man sich nicht ständig die Hände waschen. Doch wenn man die Hände wäscht, dann bitte richtig", sagt Hans-Peter Hutter.

Richtig bedeutet: 20 bis 30 Sekunden lang mit Seife, gründlich in allen Fingerzwischenräumen, an Fingerspitzen, Daumen, Handballen, Handrücken und Handgelenken. Ein Desinfektionsmittel kann dann genommen werden, wenn keine Seife zur Verfügung steht.

Es sei gut, all das zu verinnerlichen, denn diese "Geschichte" werde uns noch länger beschäftigen, sagt Hans-Peter Hutter. "Doch davor muss niemand Angst haben. Wir gehen in dieser Angelegenheit Babyschritt für Babyschritt voran und jeden Tag kann sich etwas ändern, auch zum Positiven." Entwicklungen, die Hoffnung machten, sollten aber nicht dazu verführen, sorglos zu werden oder in eine ,Jetzt-erst-recht-Mentalität' zu verfallen. Wir müssen alle zusammenhelfen."