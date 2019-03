In den USA ist es normal, Krankheiten je nach Geschlecht differenziert zu betrachten. Hierzulande arbeitet dafür eine Pionierin.

35 Jahre alt, 80 Kilogramm, weiß, männlich. So schaute der Prototyp des Menschen jahrzehntelang für die Medizin aus. Medikamente, die lange auf dem Markt sind, wurden an Männern getestet. In der Behandlung von Frauen und Männern machten Ärzte außer bei ...