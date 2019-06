Blaues Licht stört den Biorhythmus

Das Licht von Smartphones und Computern bringt die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin durcheinander. Schlafforscher raten zu Filtern und dazu, sich viel draußen zu bewegen.

UV-Strahlen sind nur eine Seite des Lichtspektrums. Immer mehr rückt mit dem verstärkten Einsatz von Handy- und Computerdisplays das Blaulicht in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: der intensive, kurzwellige Bereich des sichtbaren Lichts. Während der blaue Anteil im Tageslicht positive Auswirkungen hat, warnen viele Experten vor zu viel Strahlung durch Displays und LED-Lampen.

Die Folgen für den Schlaf-Wach-Rhythmus könnten nämlich sonst gravierend sein: Die Anwesenheit von blauem Licht habe bedeutende Auswirkungen auf den Biorhythmus des Menschen und sei ein wichtiger Zeitgeber. Blaulicht in der Nacht, etwa bei der Verwendung von digitalen Geräten, kann nach Ansicht von Experten zu Schlafstörungen und chronischem Schlafmangel führen. "Blauwelliges Licht unterdrückt nachhaltig die Melatonin-Ausschüttung", sagt Gerhard Klösch, Schlafforscher an der Medizinischen Universität Wien.

Ein geringer Melatonin-Spiegel begünstige das Entstehen bestimmter Krebsarten, etwa Brust- und Prostatakrebs, spiele aber auch bei der Entstehung von Diabetes Typ II und krankhaftem Übergewicht eine wichtige Rolle. Dabei könne die Beleuchtungsstärke durchaus gering sein, etwa unter 20 Lux, so der Wissenschafter. Die Effekte zeigen sich nach 15 bis 20 Jahren.

Der Schlafforscher empfiehlt daher, bei nächtlicher Beleuchtung gelbe, rote oder grüne Lichtquellen zu nutzen und bei digitalen Endgeräten Filter einzusetzen. "Wer vorhat, nach dem Nachtdienst zu schlafen, dem raten wir zu blaulichtblockierenden Brillen", sagte Klösch. "Ansonsten sollte man untertags viel natürliches Licht in Form von Sonnenlicht genießen." Während es in Innenräumen mitunter zehn Lux hat, ist man an Sommertagen im Freien bis zu 100.000 Lux ausgesetzt.

Der Leiter des Lichtlabors der Donau-Universität Krems, Gregor Radinger, befasst sich mit den Anforderungen der Menschen an das Licht in ihren Innenräumen. "Menschen haben aufgrund ihrer evolutionären Prägung bestimmte Bedürfnisse. Heute, wo sie mehr als 90 Prozent ihrer Lebenszeit in geschlossenen Räumen verbringen, finden sie aber ein gegenüber dem Außenraum deutlich verändertes Lichtangebot vor", so Radinger. Hier ortet er Widersprüche: Lichtmaximierung im Innenraum werde gleichbedeutend mit hoher Belichtungsqualität gesehen. "Wenig bekannt ist, dass wir für lichtinduzierte physiologische Prozesse, wie etwa die Melatonin-Ausschüttung, hohe und niedrige Beleuchtungsstärkenniveaus benötigen, die im Innenraum und aufgrund von Lichtverschmutzung in urbanen Gebieten kaum erreicht werden." Da sei die Architektur gefragt. "Die Herausforderung für sie ist, eine natürliche Raumbelichtung mit einer adäquaten thermischen Gebäudeperformance zu kombinieren." So sollen sich die Räume dabei etwa nicht zu sehr aufheizen.

Auch Schlafforscher Klösch spricht sich für gezieltes, intelligentes Lichtmanagement aus. "Ich sehe einen Riesenbedarf." Nicht nur der Einsatz verschiedener Lichtstärken wäre ratsam, "auch die Anpassung der Lichtfarbe in Innenräumen über den Tag hinweg ist chronobiologisch sinnvoll". In Schulen ließe sich dadurch die Aufmerksamkeit der Schüler steigern. "Wir in der Lichtforschung sind außerdem Fans von Lichtweckern und empfehlen diese besonders bei Kindern und Jugendlichen, die in der Früh schwer aus dem Bett kommen", so Klösch. Licht sei in der Lage, Stimmungen zu verbessern und zu stabilisieren. Zum einfacheren Munterwerden in der Früh rät er zum Einsatz von starkem blauwelligen Licht.

