"Corona-Erschöpfung": Ein Dauerthema macht müde

Die Coronapandemie stellt unser Leben auf den Kopf. Ständig müssen wir uns neuen Regeln anpassen. Das mache Körper und Geist müde, sagen Experten. Wie können wir gegensteuern?

173 Tage. Mindestens so lang ist das Thema Corona in den Köpfen der österreichischen Bevölkerung präsent. Am 13. März kündigte die Regierung ein strenges Maßnahmenpaket und das weitgehende Herunterfahren des öffentlichen Lebens an. Trotz eingehender Warnungen von Virologen und Wissenschaftern kam das für viele überraschend und plötzlich.

Seither hantiert die Bundesregierung mit Zahlen und adaptiert Maßnahmen, die Bevölkerung fügt sich. Das macht müde, stellen Psychologen fest. "Ständig mussten wir uns in den vergangenen Monaten anpassen", sagt Psychologin Anja ...