Der Ausstieg des Pharmariesen Pfizer aus der Demenzforschung hat viele Hoffnungen begraben. Im Gegensatz dazu gibt es bei Multipler Sklerose Fortschritte.

Für Patientinnen und Patienten mit Alzheimer-Demenz gibt es wenig Hoffnung, dass in den nächsten 20 bis 30 Jahren ein hochwirksames Medikament verfügbar ist. Dies stellte der Wiener Neurologe und Psychiater Eduard Auff beim medizinischen "future forum 2018" in St. Ulrich am Pillersee fest.