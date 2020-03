Die Mathematik der Ansteckungskette

Weniger Sozialkontakte verringern die Zahl der Ansteckungen drastisch.

Das Minimieren der sozialen Kontakte trägt maßgeblich dazu bei, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt. Unter optimalen Bedingungen kann sich die Zahl der Infektionen, die innerhalb eines Monats von einer Person ausgehen, sogar von 406 auf 2,5 Patienten verringern.

Rasante Ausbreitung

Mathematiker haben vorgerechnet, warum das Zuhause-Bleiben zurzeit das Beste für uns selbst, unsere Liebsten und die gesamte Gesellschaft ist. Ohne Einschränkung der Kontakte zu anderen kann zum Beispiel wie bei einer Grippeerkrankung davon ausgegangen werden, dass eine Person in einem Zeitraum von fünf Tagen im Schnitt rund 2,5 andere Personen infiziert.

Da diese Personen ihrerseits nach weiteren fünf Tagen jeweils 2,5 Personen infiziert haben, sind nach zehn Tagen sind in Summe zehn Personen angesteckt. Nach weiteren fünf Tagen sind es schon 25. Die Anzahl wächst dann immer schneller, nach 30 Tagen sind bereits über 400 Personen infiziert.



Exponentielle Auswirkung

"Reduzieren die Personen nun ihre Kontakte um die Hälfte, reduziert sich die Zahl der Infizierten drastisch. Sie sinkt nicht nur auf 200, also die Hälfte, sondern auf nur mehr 15 Personen", erläutert Gernot Filipp, der Leiter der Salzburger Landesstatistik. "Bei einer Reduktion um 75 Prozent der Sozialkontakte würden nach 30 Tagen sogar nur mehr 2,5 Personen infiziert sein, also so viele wie im ersten Fall nach fünf Tagen ohne Einschränkung der Kontakte."

Unter den angeführten Idealbedingungen lässt sich der Effekt der Reduktion der sozialen Kontakte sehr gut veranschaulichen. "Auch, wenn in der Realität die Zusammenhänge natürlich komplexer sind, wirken sich weniger Sozialkontakte letztlich immer sehr stark auf die Entwicklung der Fallzahlen aus - und zwar nicht nur linear, sondern exponentiell", ergänzt Filipp.

