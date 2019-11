Die Verbesserung der Hygiene hat in den vergangenen 100 Jahren viel Gutes bewirkt. Doch es könnte sein, dass wir es jetzt im normalen Alltag mit dem Duschen, Baden und Desinfizieren übertreiben.

Die weltweite Geschichte der Körperhygiene kennt alle Spielarten: heiß baden, kalt baden, ein Mal in der Woche in die Wanne, alle paar Monate in die Wanne oder ins Gemeinschaftsbad, nie in die Wanne, täglich in die Wanne, täglich duschen, Katzenwäsche, ...