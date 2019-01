Eine App steuert Herzpatienten

Die Rehabilitation von Menschen, die einen Herzinfarkt erlitten haben, leidet oft daran, dass sie nur kurzfristig von Erfolg gekrönt ist. Salzburger Forschungsprojekte sollen das ändern.

Im Normalfall kommen Patienten nach einem Herzinfarkt für einige Wochen in eine Reha-Klinik. Dort werden sie nicht nur körperlich mit gezieltem Ausdauer- und Krafttraining wieder aufgebaut. Sie werden auch medikamentös genau eingestellt und es wird versucht, einen gesünderen Lebensstil mit ausgewogener Ernährung, weniger Alkohol und Tabakkonsum zu vermitteln. Unmittelbar nach der Reha sind die Herzpatienten in der Regel auch gut in Schuss. Doch internationale Studien zeigen mehrfach, dass oft sehr schnell der alte Schlendrian einkehrt und der körperliche Zustand der betroffenen Patienten nach einem Jahr oft sogar noch schlechter ist als zum Zeitpunkt des Infarkts.