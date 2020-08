Langzeitstudien mit zehntausenden Menschen reduzieren die Risiken für Nebenwirkungen von Impfungen. Einige sind höchst problematisch.

Regelmäßig melden derzeit Pharmaunternehmen Erfolge in der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Russland will - wie in den SN berichtet - in Kürze ein Vakzin zulassen, was Experten auf der ganzen Welt kritisieren, weil wichtige Phasen in dieser Entwicklung ...