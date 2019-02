Es leidet immer der ganze Patient

Wer krank ist, möchte viele Möglichkeiten ausschöpfen, um gesund zu werden. Er möchte als Mensch mit körperlichen Beschwerden, seelischen Bedürfnissen und einem sozialen Umfeld gesehen werden. Was kann integrative Medizin?

Die Schulmedizin in den westlichen Industrieländern bietet ihre Leistungen auf hohem Standard an. Dennoch wollen bis zu 70 Prozent der Patienten nicht nur damit, sondern auch mit komplementären Methoden behandelt werden. In der Krebsmedizin ist das selbstverständlich, denn alles, was dem Patienten hilft, was ihn stärkt und seine Lebensqualität verbessert, soll ausgeschöpft werden - vorausgesetzt, es fällt nicht unter Kurpfuscherei.