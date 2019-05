Gefährliche Nebenwirkungen - Haarwuchsmittel im Visier

Haarwuchsmittel mit dem Wirkstoff Finasterid können erhebliche Nebenwirkungen haben. In Deutschland klagt deshalb ein Betroffener. In Österreich wurden nur wenige Fälle gemeldet.

In Deutschland verlangt derzeit ein Kläger 100.000 Euro Schmerzensgeld von einem Pharmahersteller. Der Grund: Der Mann gibt an, nach der vier Jahre dauernder Einnahme eines Haarwuchsmittels leide er an Suizidgedanken, sexuellen Einschränkungen wie Erektionsstörungen, Erschöpfung, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Der Wirkstoff ...